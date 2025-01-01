У Луцьку дівчина не могла зняти каблучку з пальця: допомагали рятувальники





Про це



На місце виклику прибули рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини міста Луцьк.



"Кілька обережних рухів шліфувально-гравірувальною машиною – і каблучку безпечно знято", - пишуть рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 15 лютого, об 11:46, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в травмпункті дитячої обласної лікарні в Луцьку дівчинка 2009 року народження не могла самостійно зняти каблучку з пальця.Про це повідомляють у ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.На місце виклику прибули рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини міста Луцьк."Кілька обережних рухів шліфувально-гравірувальною машиною – і каблучку безпечно знято", - пишуть рятувальники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію