У Луцьку дівчина не могла зняти каблучку з пальця: допомагали рятувальники

У Луцьку дівчина не могла зняти каблучку з пальця: допомагали рятувальники
У суботу, 15 лютого, об 11:46, до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в травмпункті дитячої обласної лікарні в Луцьку дівчинка 2009 року народження не могла самостійно зняти каблучку з пальця.

Про це повідомляють у ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

На місце виклику прибули рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини міста Луцьк.

"Кілька обережних рухів шліфувально-гравірувальною машиною – і каблучку безпечно знято", - пишуть рятувальники.


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