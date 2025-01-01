На Волині в пожежі загинули двоє людей

На Волині в пожежі загинули двоє людей
У Луцькому районі рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіла двох людей.

Про це повідомили у ГУ Дежавної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Зазначають, що 14 лютого, о 22:40, на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Перемиль Луцького району.

На місце події було скеровано рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Горохів та 22-го Державного пожежно-рятувального поста з міста Берестечко спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка. Надзвичайники за допомогою трьох водяних стволів о 23:50 ліквідували займання.

Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявлено тіла двох людей, імовірно чоловіків 1975 та 1986 р.н.

Обставини загибелі людей та причину виникнення пожежі з’ясовують співробітники поліції, дослідно-випробувальної лабораторії та фахівці наглядово-профілактичного напрямку ДСНС області.

На Волині в пожежі загинули двоє людей

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