На Волині в пожежі загинули двоє людей
Сьогодні, 15:36
У Луцькому районі рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіла двох людей.
Про це повідомили у ГУ Дежавної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Зазначають, що 14 лютого, о 22:40, на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Перемиль Луцького району.
На місце події було скеровано рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Горохів та 22-го Державного пожежно-рятувального поста з міста Берестечко спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка. Надзвичайники за допомогою трьох водяних стволів о 23:50 ліквідували займання.
Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявлено тіла двох людей, імовірно чоловіків 1975 та 1986 р.н.
Обставини загибелі людей та причину виникнення пожежі з’ясовують співробітники поліції, дослідно-випробувальної лабораторії та фахівці наглядово-профілактичного напрямку ДСНС області.
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Про це повідомили у ГУ Дежавної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Зазначають, що 14 лютого, о 22:40, на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Перемиль Луцького району.
На місце події було скеровано рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста Горохів та 22-го Державного пожежно-рятувального поста з міста Берестечко спільно з працівниками місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка. Надзвичайники за допомогою трьох водяних стволів о 23:50 ліквідували займання.
Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявлено тіла двох людей, імовірно чоловіків 1975 та 1986 р.н.
Обставини загибелі людей та причину виникнення пожежі з’ясовують співробітники поліції, дослідно-випробувальної лабораторії та фахівці наглядово-профілактичного напрямку ДСНС області.
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