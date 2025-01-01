В онковідділенні Волинської дитячої лікарні з'явився «Дзвін перемоги»
Сьогодні, 16:50
Символічний ритуал «Дзвін перемоги» або «Bell Ringing Ceremony» відтепер - і в Волинській обласний дитячій клінічній лікарні.
Про це повідомляють у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.
Там пояснюють: коли дитина завершує курс лікування раку, вона дзвонить у спеціальний дзвін, що символізує її перемогу над хворобою та початок нового етапу життя.
Традиція започаткована у США в 1996 році, коли адмірал ВМФ США Ернест Еванс пожертвував дзвін для онкологічного центру, надихаючись військовою традицією бити у дзвін після успішного виконання місії.
Для дітей дзвін символізує закінчення тривалого і виснажливо лікування. Для інших пацієнтів — це мотивація і надія. Для лікарів і медсестер — важливий емоційний та радісний момент.
Появі «Дзвону перемоги» для пацієнтів онкогематологічного відділення посприяли волонтери, а також організували «Свято Переможців».
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Про це повідомляють у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.
Там пояснюють: коли дитина завершує курс лікування раку, вона дзвонить у спеціальний дзвін, що символізує її перемогу над хворобою та початок нового етапу життя.
Традиція започаткована у США в 1996 році, коли адмірал ВМФ США Ернест Еванс пожертвував дзвін для онкологічного центру, надихаючись військовою традицією бити у дзвін після успішного виконання місії.
Для дітей дзвін символізує закінчення тривалого і виснажливо лікування. Для інших пацієнтів — це мотивація і надія. Для лікарів і медсестер — важливий емоційний та радісний момент.
Появі «Дзвону перемоги» для пацієнтів онкогематологічного відділення посприяли волонтери, а також організували «Свято Переможців».
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