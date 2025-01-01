У моторошній ДТП загинув військовий з Волині





Про це у фейсбуці



Смертельна ДТП, у якій загинув 35-річний волинянин, сталася у середу, 12 лютого, близько 19:00 години на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе.



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Рідні загиблого військового просять максимального розголосу, адже, як зазначається в дописі, винні можуть уникнути відповідальності.



«Будь ласка, допоможіть привернути увагу до цього жахливого випадку! Мій дядько, військовий, який після поранення продовжував службу, ввечері переходив пішохідний перехід в Рівному. На нього на великій швидкості налетів автомобіль Jaguar, за кермом якого був 28-річний хлопець із впливової родини. Удар відкинув дядька, після чого його переїхала ще одна машина – Audi A6. Чому ніде не згадують, що загинув не просто пішохід, а військовий, який повернувся додому з пекла? Він пережив війну, але загинув тут – і винні можуть уникнути відповідальності. Не можна дозволити цьому залишитися безкарним!» – пише Даша Зінчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У моторошній ДТП на Рівненщині внаслідок подвійного наїзду автомобілями загинув житель Волині. Як стало відомо, загиблий – військовослужбовець із Ковельської громади Сергій Сергійович Заболотський.Про це у фейсбуці написала племінниця загиблого Даша Зінчук, повідомляє Конкурент.Смертельна ДТП, у якій загинув 35-річний волинянин, сталася у середу, 12 лютого, близько 19:00 години на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе.За інформацією правоохоронців , водій автомобіля Jaguar, 28-річний рівнянин, наїхав на жителя Волині, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Коли ж чоловік упав, на нього наїхав інший автомобіль – Audi A6 під керуванням 37-річного жителя Здовбицької громади. Пішохода із тяжкими травмами доправили до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, його життя врятувати не вдалося.Рідні загиблого військового просять максимального розголосу, адже, як зазначається в дописі, винні можуть уникнути відповідальності.«Будь ласка, допоможіть привернути увагу до цього жахливого випадку! Мій дядько, військовий, який після поранення продовжував службу, ввечері переходив пішохідний перехід в Рівному. На нього на великій швидкості налетів автомобіль Jaguar, за кермом якого був 28-річний хлопець із впливової родини. Удар відкинув дядька, після чого його переїхала ще одна машина – Audi A6. Чому ніде не згадують, що загинув не просто пішохід, а військовий, який повернувся додому з пекла? Він пережив війну, але загинув тут – і винні можуть уникнути відповідальності. Не можна дозволити цьому залишитися безкарним!» – пише Даша Зінчук.

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