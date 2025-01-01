У Луцьк в ДТП зіткнулися два автобуси

У Луцьк в ДТП зіткнулися два автобуси
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох маршрутних транспортних засобів.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Учора, близько 20-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Василя Мойсея.

На місці події з’ясувалося, що водій маршрутного транспортного засобу VLD не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, і допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом Ataman, який саме в цей час здійснював посадку та висадку пасажирів.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

У Луцьк в ДТП зіткнулися два автобуси
У Луцьк в ДТП зіткнулися два автобуси

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