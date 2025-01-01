У Луцьк в ДТП зіткнулися два автобуси





Про це



Учора, близько 20-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Василя Мойсея.



На місці події з’ясувалося, що водій маршрутного транспортного засобу VLD не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, і допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом Ataman, який саме в цей час здійснював посадку та висадку пасажирів.



На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох маршрутних транспортних засобів.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Учора, близько 20-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Василя Мойсея.На місці події з’ясувалося, що водій маршрутного транспортного засобу VLD не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, і допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом Ataman, який саме в цей час здійснював посадку та висадку пасажирів.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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