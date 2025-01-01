Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий сніг.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Мінлива хмарність⛅️ Вночі місцями невеликий сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 16 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий сніг.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Мінлива хмарність⛅️ Вночі місцями невеликий сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.
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