Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 16 лютого



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.



Область



Мінлива хмарність⛅️ Вночі місцями невеликий сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 16 лютогоМінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий сніг.На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.Мінлива хмарність⛅️ Вночі місцями невеликий сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

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