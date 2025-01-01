Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 16 лютого

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий сніг.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.

Область

Мінлива хмарність⛅️ Вночі місцями невеликий сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьку молодь готуватимуть до нацспротиву
Сьогодні, 21:15
На війні загинув Герой з Волині Віталій Никитишин
Сьогодні, 20:39
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Сьогодні, 20:00
Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці, – Зеленський
Сьогодні, 19:20
У Луцьк в ДТП зіткнулися два автобуси
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
09 лютий, 20:00
Де буде весна, а які регіони запорошить снігом: синоптики шокували прогнозом погоди на лютий Де буде весна, а які регіони запорошить снігом: синоптики шокували прогнозом погоди на лютий
03 лютий, 05:15
Якою буде погода у понеділок, 3 лютого Якою буде погода у понеділок, 3 лютого
02 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 лютого
01 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьку молодь готуватимуть до нацспротиву
Сьогодні, 21:15
 0
На війні загинув Герой з Волині Віталій Никитишин
Сьогодні, 20:39
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці, – Зеленський
Сьогодні, 19:20
 0
У Луцьк в ДТП зіткнулися два автобуси
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8