Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці, – Зеленський

Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні, але українці цього не хочуть через відміну військового стану.

Про це він повідомив на Мюнхенській безпековій конференції в суботу, пише Українська правда.

"Я сконцентрований на тому, щоб наша країна вижила. Я справді роблю це протягом усієї своєї каденції... Я готовий говорити про вибори, але цього категорично не хочуть українці, бо бояться, бо інакше ми втратимо військовий стан, наші солдати повернуться додому, а Путін окупує всю нашу територію. Це відбудеться. Тому зараз ми мобілізовані. Зараз ми – єдиний організм і, значить, одна країна", - повідомив президент.

Він додав, що йому важливо зберігати єдність в Україні, з огляду на потребу зберегти країну, незалежність і свій дім:

"Якщо комусь не подобається, він може вибрати інше громадянство, якщо хоче".

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