Я готовий говорити про вибори, але цього не хочуть українці, – Зеленський





Про це він



"Я сконцентрований на тому, щоб наша країна вижила. Я справді роблю це протягом усієї своєї каденції... Я готовий говорити про вибори, але цього категорично не хочуть українці, бо бояться, бо інакше ми втратимо військовий стан, наші солдати повернуться додому, а Путін окупує всю нашу територію. Це відбудеться. Тому зараз ми мобілізовані. Зараз ми – єдиний організм і, значить, одна країна", - повідомив президент.



Він додав, що йому важливо зберігати єдність в Україні, з огляду на потребу зберегти країну, незалежність і свій дім:



"Якщо комусь не подобається, він може вибрати інше громадянство, якщо хоче".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні, але українці цього не хочуть через відміну військового стану.Про це він повідомив на Мюнхенській безпековій конференції в суботу, пише Українська правда."Я сконцентрований на тому, щоб наша країна вижила. Я справді роблю це протягом усієї своєї каденції... Я готовий говорити про вибори, але цього категорично не хочуть українці, бо бояться, бо інакше ми втратимо військовий стан, наші солдати повернуться додому, а Путін окупує всю нашу територію. Це відбудеться. Тому зараз ми мобілізовані. Зараз ми – єдиний організм і, значить, одна країна", - повідомив президент.Він додав, що йому важливо зберігати єдність в Україні, з огляду на потребу зберегти країну, незалежність і свій дім:"Якщо комусь не подобається, він може вибрати інше громадянство, якщо хоче".

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