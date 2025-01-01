У Луцьку оштрафували батька, син якого напився до втрати свідомості





У протоколі, що надійшов до Луцького міськрайонного суду, вказано, що інцидент стався 18 листопада 2024 року, пишуть



Близько 11 години біля магазину «Соняшник» на вулиці Конякіна неповнолітній розпивав горілку. Внаслідок вживання алкоголю хлопцю стало зле, його без свідомості госпіталізували в дитячу лікарню у відділення реанімації з діагнозом гастреологічне отруєння.



Батька підлітка звинуватили за ч. 3 ст. 184 КУпАП про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.



Суд проаналізував матеріали справи та оштрафував лучанина на 850 гривень.

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