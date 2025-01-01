На війні загинув Герой з Волині Віталій Никитишин

Никитишин Віталій Ярославович.



Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.



Молодший сержант був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 3 механізованого батальйону.



Никитишин Віталій Ярославович, який останні декілька років проживав у селі Гірка Полонка, загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.



Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув житель села Гірка ПолонкаПро це повідомили на сторінці Боратинської громади.Молодший сержант був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 3 механізованого батальйону.Никитишин Віталій Ярославович, який останні декілька років проживав у селі Гірка Полонка, загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

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