На війні загинув Герой з Волині Віталій Никитишин

На війні загинув Герой з Волині Віталій Никитишин
На фронті загинув житель села Гірка Полонка Никитишин Віталій Ярославович.

Про це повідомили на сторінці Боратинської громади.

Молодший сержант був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 3 механізованого батальйону.

Никитишин Віталій Ярославович, який останні декілька років проживав у селі Гірка Полонка, загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.

Редакція ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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