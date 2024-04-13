На Волині безпритульний собака напав на чоловіка і загриз його песика

На Волині безпритульний собака напав на чоловіка і загриз його песика
У Нововолинську стався трагічний випадок нападу безпритульного собаки на місцевого жителя, який вигулював свого домашнього улюбленця.

Інцидент трапився ввечері. Безпритульна тварина раптово атакувала чоловіка та його собаку, написала в соцмережі Катерина, донька потерпілого, передає «БУГ».

За її словами, батько отримав серйозні рвані рани ніг і зараз перебуває в лікарні. На жаль, їхній домашній пес не вижив після нападу.

«Сьогодні постраждала моя сім’я. Завтра це може бути будь-хто з вас! Скільки ще людей мають бути покусані, покалічені або навіть загинути, перш ніж влада почне щось робити?» — емоційно написала Катерина.

Вона обурена ситуацією та закликає міську владу до негайних дій щодо розв'язання проблеми безпритульних тварин. Дівчина вимагає створення притулків, контролю за популяцією собак та безпечних вулиць для всіх містян.

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Теги: собаки, напад, тварини, медики
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