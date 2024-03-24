У Луцьку організували автопробіг на підтримку полонених і зниклих безвісти





Про це Світлана Теплякова.



Автопробіг стартував з Театрального майдану, де вишикувалися автомобілі з прапорами України, бойовими знаменами військових підрозділів та світлинами військових.



Одна з учасниць автопробігу Тетяна Росіна розповіла: її син Олександр зник на війні ще у 2022 році.



"По документах він безвісти зниклий, але згодом хлопці обмінені казали, що бачили його в Оленівці у 2022 році. І наразі я ніякої інформації не маю за сина. Але я вірю і чекаю на нього, і на всі акції виходжу", — говорить жінка.



Лучани утворили "живий коридор" з плакатами та знімками своїх рідних, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні.



Тетяна Конова про долю чоловіка Анатолія нічого не знає більше року. Він зник на Донеччині.



"Мій чоловік – Кононов Анатолій, 4 прикордонний Харківський загін, пішов на позицію до Кліщіївки Донецької області 23 числа 2023 року 12 місяця. Був втрачений зв’язок", — розповіла дружина.



Чоловік Лариси Музичко служив з перших днів повномасштабного вторгнення. Жінка розповіла, що коханий служив у 25 бригаді, зник на передовій пів року тому.



"Пішов на завдання і по сьогоднішній день ніхто не знає куди, що, як, — додає волинянка. — Я надіюсь, що хлопці знайдуться живими чи мертвими. Але надіюсь, що в полоні і живі, ми чекаємо".



Тетяна Григорук — постійна учасниця акцій на підтримку військовополонених. Каже: її син Владислав потрапив до полону 12 квітня 2022 року при виході з заводу імені Ілліча у Маріуполі.



"Бачите, скільки людей! Кожен раз приходжу на акцію і щоразу більше і більше тих прапорів, більше людей. Ще як два роки тому ми організовували акції, то стільки людей не було як цього разу", — додає матір.



Організаторка акції Світлана Теплякова 1003 дні чекає з полону чоловіка. Він служив з 2015 року.



"Мужньо захищав Маріуполь з початку повномасштабного вторгнення, а потім за наказом виходили у "почесний" полон, — розповідає жінка. — Заради тих хлопців, які досі в полоні, ми проводимо такі акції, щоб донести світові, що ще дуже багато військовополонених і цивільних полонених".



Під час автопробігу колона рухалася проспектом Волі, по вулиці Рівненській, проспектами Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, вулицею Винниченка та фінішувала на Театральному майдані.



Громадський порядок, перекриття вулиць та супровід учасників за маршрутом забезпечували 20 працівників патрульної поліції, розповів Суспільному заступник командира батальйону Костянтин Тарасюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 15 лютого відбулась мирна акція "Автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти". До заходу долучилися орієнтовно 70 машин.Про це Суспільному розповіла організатор акції,Автопробіг стартував з Театрального майдану, де вишикувалися автомобілі з прапорами України, бойовими знаменами військових підрозділів та світлинами військових.Одна з учасниць автопробігурозповіла: її синзник на війні ще у 2022 році."По документах він безвісти зниклий, але згодом хлопці обмінені казали, що бачили його в Оленівці у 2022 році. І наразі я ніякої інформації не маю за сина. Але я вірю і чекаю на нього, і на всі акції виходжу", — говорить жінка.Лучани утворили "живий коридор" з плакатами та знімками своїх рідних, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні.про долю чоловіканічого не знає більше року. Він зник на Донеччині."Мій чоловік – Кононов Анатолій, 4 прикордонний Харківський загін, пішов на позицію до Кліщіївки Донецької області 23 числа 2023 року 12 місяця. Був втрачений зв’язок", — розповіла дружина.Чоловікслужив з перших днів повномасштабного вторгнення. Жінка розповіла, що коханий служив у 25 бригаді, зник на передовій пів року тому."Пішов на завдання і по сьогоднішній день ніхто не знає куди, що, як, — додає волинянка. — Я надіюсь, що хлопці знайдуться живими чи мертвими. Але надіюсь, що в полоні і живі, ми чекаємо".— постійна учасниця акцій на підтримку військовополонених. Каже: її синпотрапив до полону 12 квітня 2022 року при виході з заводу імені Ілліча у Маріуполі."Бачите, скільки людей! Кожен раз приходжу на акцію і щоразу більше і більше тих прапорів, більше людей. Ще як два роки тому ми організовували акції, то стільки людей не було як цього разу", — додає матір.Організаторка акції Світлана Теплякова 1003 дні чекає з полону чоловіка. Він служив з 2015 року."Мужньо захищав Маріуполь з початку повномасштабного вторгнення, а потім за наказом виходили у "почесний" полон, — розповідає жінка. — Заради тих хлопців, які досі в полоні, ми проводимо такі акції, щоб донести світові, що ще дуже багато військовополонених і цивільних полонених".Під час автопробігу колона рухалася проспектом Волі, по вулиці Рівненській, проспектами Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, вулицею Винниченка та фінішувала на Театральному майдані.Громадський порядок, перекриття вулиць та супровід учасників за маршрутом забезпечували 20 працівників патрульної поліції, розповів Суспільному заступник командира батальйону

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