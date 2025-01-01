Магнітні бурі: прогноз на неділю, 16 лютого

Магнітні бурі: прогноз на неділю, 16 лютого
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 15 лютого, була сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень) – це відчутні магнітні хвилювання, які зберігатимуть свою потужність і в неділю, 16 лютого.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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