Магнітні бурі: прогноз на неділю, 16 лютого
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 15 лютого, була сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень) – це відчутні магнітні хвилювання, які зберігатимуть свою потужність і в неділю, 16 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У суботу, 15 лютого, була сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень) – це відчутні магнітні хвилювання, які зберігатимуть свою потужність і в неділю, 16 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на неділю, 16 лютого
Сьогодні, 01:30
16 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцьку молодь готуватимуть до нацспротиву
15 лютий, 21:15