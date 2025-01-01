Курс валют на 16 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 16 лютого. Перед вихідними долар залишився без змін. Тим часом євро - зросла на 10 коп, а злотий - на 2 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,79
Курс євро
1 євро – 43,43
Курс злотого
1 польський злотий – 10,41
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Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,79
Курс євро
1 євро – 43,43
Курс злотого
1 польський злотий – 10,41
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