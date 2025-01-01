Курс валют на 16 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара

1 долар США – 41,79



Курс євро

1 євро – 43,43



Курс злотого

1 польський злотий – 10,41

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 16 лютого. Перед вихідними долар залишився без змін. Тим часом євро - зросла на 10 коп, а злотий - на 2 коп.Про це повідомили в Нацбанку.Курс долара1 долар США – 41,79Курс євро1 євро – 43,43Курс злотого1 польський злотий – 10,41

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