Курс валют на 16 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 16 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на неділю, 16 лютого. Перед вихідними долар залишився без змін. Тим часом євро - зросла на 10 коп, а злотий - на 2 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара
1 долар США – 41,79

Курс євро
1 євро – 43,43

Курс злотого
1 польський злотий – 10,41

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Теги: Курс валют, Луцьк
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