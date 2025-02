США пропонують Білорусі угоду, що може зменшити вплив на неї росії

За даними американського видання The New York Times, США очікують укласти з Білоруссю угоду, згідно з якою країна має звільнити "безліч" політв'язнів, а США послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію.Про це пише Українська правда з посиланням на The New York Times.Видання пише, що перед звільненням трьох політв'язнів із Білорусі 12 лютого з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком і головою КДБ Білорусі зустрівся заступник помічника держсекретаря США Крістофер В. Сміт і ще двоє американських чиновників."Це була перша зустріч Лукашенка з високопоставленим чиновником Державного департаменту за останні п'ять років і початок того, що може мати дуже важливі наслідки для розморожування заморожених відносин між Сполученими Штатами і найближчим союзником Росії", - пише видання.Виступаючи перед посольством США в середу ввечері, Сміт привітав успішне завершення того, що він назвав "спецоперацією", назвавши звільнення 3 політв'язнів "величезною перемогою і відповіддю на програму президента Трампа "Мир через силу".Як розповіли NYT джерела, на зустрічі західних дипломатів у четвер у Вільнюсі Сміт заявив, що наступним кроком може стати велика угода, згідно з якою Лукашенко звільнить безліч політичних в'язнів, у тому числі відомих. В обмін на це Сполучені Штати послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію, ключового інгредієнта добрив, основним виробником яких є Білорусь.За словами дипломатів, які були присутні на його брифінгу, Сміт сказав, що головною метою США є забезпечення свободи для більшої кількості політичних в’язнів. Він сказав, що запитав Лукашенка, чи готовий він зменшити репресії, і отримав запевнення, що готовий."Інша важлива мета, сказав Сміт дипломатам, полягає в тому, щоб дати Лукашенку трохи передихнути поза орбітою впливу Росії", - йдеться в матеріалі.Сміт також повідомив, що Лукашенко не виявляв жодних ознак поганого здоров'я і виглядав упевненим і повністю контролював ситуацію, сказали кілька присутніх.NYT також зазначає, що ведучий державного білоруського телебачення Ігор Тур припустив, що Сміт не був справжнім лідером американської делегації і що в зустрічі також брав участь більш високопоставлений чиновник.Сміт також керував політикою щодо Білорусі під час адміністрації Байдена і минулого року розпочав попередні дискусії з союзниками США щодо послаблення санкцій, але до цього тижня він ніколи не їздив до Мінська, щоб зустрітися з, пише видання.Зазначається, що санкції США проти калію перерізали важливий економічний шлях для білоруського правителя, але дали надприбуток Росії, ще одному великому виробнику, оскільки світові ціни підскочили. Частина білоруського калію продовжувала потрапляти на світові ринки через Росію, а не попереднім, дешевшим шляхом через Литву., колишній голова Служби зовнішньої розвідки Польщі, який працював з першою адміністрацією Трампа над послабленням контролю Росії над Білоруссю, сказав, що Білорусь є "частиною ширшого американського підходу до Росії".За його словами, Сполучені Штати "протистоять Росії в Україні, в Африці, в нафтогазовому секторі та в кількох інших стратегічних сферах"."Переговори з Білоруссю створюють додаткові важелі для США, щоб сигналізувати Росії, що вони повинні бути більш уважними до американських аргументів", - сказав Кравчик.12 лютого спеціальний представник США у справах заручниківповідомив, що з-під варти в Білорусі звільнили трьох ув'язнених, в тому числі одного американця.