У селі під Луцьком горів готельно-ресторанний комплекс. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:20
У селі неподалік обласного центру Волині сталася масштабна пожежа в готельно-ресторанному комплексі.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
15 лютого о 23:13 у селі Зміїнець Луцького району виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі. На місце події оперативно прибули підрозділи служби 101.
До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 2-ї, 25-ї, 1-ї державних пожежно-рятувальних частин, оперативно-координаційний центр ДСНС області, 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та 3 ДПРЧ міста Рожище.
Для роботи в середовищі, непридатному для дихання, були організовані ланки газодимозахисної служби.
На гасіння пожежі та захист сусідніх будівель подано 11 водяних стволів.
Пожежу ліквідували о 05:28.
Причина пожежі встановлюється.
У соцмереах повідомляють, що пожежа сталася у барі-мотелі «Зустріч». Полумʼя видно було за декілька кілометрів від місця пожежі. За попередньою інформацією, вогонь дуже пошкодив бар-мотель та СТО поряд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
15 лютого о 23:13 у селі Зміїнець Луцького району виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі. На місце події оперативно прибули підрозділи служби 101.
До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 2-ї, 25-ї, 1-ї державних пожежно-рятувальних частин, оперативно-координаційний центр ДСНС області, 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та 3 ДПРЧ міста Рожище.
Для роботи в середовищі, непридатному для дихання, були організовані ланки газодимозахисної служби.
На гасіння пожежі та захист сусідніх будівель подано 11 водяних стволів.
Пожежу ліквідували о 05:28.
Причина пожежі встановлюється.
У соцмереах повідомляють, що пожежа сталася у барі-мотелі «Зустріч». Полумʼя видно було за декілька кілометрів від місця пожежі. За попередньою інформацією, вогонь дуже пошкодив бар-мотель та СТО поряд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За добу на фронті відбулось 261 боєзіткнення, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
У селі під Луцьком горів готельно-ресторанний комплекс. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:20
Чиновники Трампа вже прямують до Саудівської Аравії для підготовки мирних переговорів між рф та Україною
Сьогодні, 05:13