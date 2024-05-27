У селі під Луцьком горів готельно-ресторанний комплекс. ФОТО, ВІДЕО

У селі неподалік обласного центру Волині сталася масштабна пожежа в готельно-ресторанному комплексі.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.15 лютого о 23:13 у селі Зміїнець Луцького району виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі. На місце події оперативно прибули підрозділи служби 101.До ліквідації пожежі залучалися вогнеборці 2-ї, 25-ї, 1-ї державних пожежно-рятувальних частин, оперативно-координаційний центр ДСНС області, 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та 3 ДПРЧ міста Рожище.Для роботи в середовищі, непридатному для дихання, були організовані ланки газодимозахисної служби.На гасіння пожежі та захист сусідніх будівель подано 11 водяних стволів.Пожежу ліквідували о 05:28.Причина пожежі встановлюється.У соцмереах повідомляють, що пожежа сталася у барі-мотелі «Зустріч». Полумʼя видно було за декілька кілометрів від місця пожежі. За попередньою інформацією, вогонь дуже пошкодив бар-мотель та СТО поряд.