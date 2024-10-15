Вигодував дитячою сумішшю: прикордонник привіз у Луцьк врятоване на фронті цуценя

Військовослужбовець комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону привіз у Луцьк цуценя, яке врятував на передовій.Історію прикордонника і врятованого пса розповіли на сторінці Західного управління Держприкордонслужби.Останні пів рокувиконував бойові завдання на Харківщині. Розповідає: за кілька тижнів до ротації почув біля будинку, де дислокувалися бійці, скавучання."Вийшовши на двір, я зрозумів, що звук долинає з-під сходів. Заглянувши туди, знайшов крихітне цуценя, що тремтіло від холоду. Малюк був один, змучений і наляканий", — пригадує прикордонник.Щоб тварина не загинула Віталій шукав у селі дитячу суміш. Цуценя вижило і отримало кличку"Ми сподівалися, що його мати повернеться. Залишали їжу, чекали, але так і не побачили її. Напевно, розуміючи, що сама не зможе його виходити, вона принесла маля до людей", – додає боєць.Спочатку пес був слабким, лише спав і їв. Але з кожним днем міцнів, почав бігати, гратися, гризти військове взуття й навіть гавкати на бійців, пригадує Віталій. Коли підрозділ повертався на Волинь, вирішив забрати Лакі у Луцьк. З передової на Волинь тварина їхала у коробці.В Держприкордонслужбі додали, що зараз цуценя живе у теплі та безпеці.