У МАГАТЕ повідомили про стан укриття ЧАЕС, яке пробив дрон росії





Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ, - пише



Дрон рф пробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіоактивних речовин назовні.



На місці експерти МАГАТЕ зафіксували дим із даху НБК і запах горілого пластику. Вони зазначили, що займання підживлює легкозаймистий матеріал в обшивці даху.



Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.



Ремонт укриття має розпочатися вже коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.



Українська влада повідомила МАГАТЕ, що встановить додаткові датчики для вимірювання потужності дози та аерозольної концентрації поблизу місця атаки.



Що відомо про удар?

Уночі проти 14 лютого російські окупанти атакували Україну 133 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами. Українські військові збили 73 БпЛА, ще 58 — локаційно втрачені.



Під час атаки російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у Нову захисну оболонку, яка закриває зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями. Хоча відкритого вогню немає, там триває ліквідація тління одного з місць ураження дроном.



Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни навмисно вдарили по саркофагу на Чорнобильській АЕС, про що свідчить низька висота польоту дрона. Правоохоронці порушили справу за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.



Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як на полях Мюнхенської безпекової конференції «всі дуже злі від цієї новини».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) оглянули укриття Чорнобильської АЕС, пошкоджене російським дроном.Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ, - пише "Громадське" Дрон рф пробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг зруйнованого четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіоактивних речовин назовні.На місці експерти МАГАТЕ зафіксували дим із даху НБК і запах горілого пластику. Вони зазначили, що займання підживлює легкозаймистий матеріал в обшивці даху.Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень.Ремонт укриття має розпочатися вже коли пожежу повністю загасять. Тим часом представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.Українська влада повідомила МАГАТЕ, що встановить додаткові датчики для вимірювання потужності дози та аерозольної концентрації поблизу місця атаки.Що відомо про удар?Уночі проти 14 лютого російські окупанти атакували Україну 133 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами. Українські військові збили 73 БпЛА, ще 58 — локаційно втрачені.Під час атаки російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у Нову захисну оболонку, яка закриває зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями. Хоча відкритого вогню немає, там триває ліквідація тління одного з місць ураження дроном.Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни навмисно вдарили по саркофагу на Чорнобильській АЕС, про що свідчить низька висота польоту дрона. Правоохоронці порушили справу за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, як на полях Мюнхенської безпекової конференції «всі дуже злі від цієї новини».

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