У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО
Сьогодні, 11:47
У Луцьку сталася ДТП за участю двох маршрутних транспортних засобів.
14 лютого, близько 20-ї години, поліцейським надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Василя Мойсея, - повідомляють на сторінці правоохоронців.
На місці події з’ясувалося, що водій маршрутного транспортного засобу VLD не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, і допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом Ataman, який саме в цей час здійснював посадку та висадку пасажирів.
На щастя, у автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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14 лютого, близько 20-ї години, поліцейським надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Василя Мойсея, - повідомляють на сторінці правоохоронців.
На місці події з’ясувалося, що водій маршрутного транспортного засобу VLD не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, і допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом Ataman, який саме в цей час здійснював посадку та висадку пасажирів.
На щастя, у автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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