У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО

У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО
У Луцьку сталася ДТП за участю двох маршрутних транспортних засобів.

14 лютого, близько 20-ї години, поліцейським надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Василя Мойсея, - повідомляють на сторінці правоохоронців.

На місці події з’ясувалося, що водій маршрутного транспортного засобу VLD не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, і допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом Ataman, який саме в цей час здійснював посадку та висадку пасажирів.
У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО
У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО

На щастя, у автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк, Волинь, поліція
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