У Луцьку стукнулися дві маршрутки. ФОТО

У Луцьку сталася ДТП за участю двох маршрутних транспортних засобів.14 лютого, близько 20-ї години, поліцейським надійшло повідомлення про ДТП, що сталася на вулиці Василя Мойсея, - повідомляють на сторінці правоохоронців.На місці події з’ясувалося, що водій маршрутного транспортного засобу VLD не був уважним і не стежив за дорожньою обстановкою, і допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом Ataman, який саме в цей час здійснював посадку та висадку пасажирів.На щастя, у автопригоді ніхто не травмувався. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.