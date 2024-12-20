Зняли з потяга і доправили до Луцького ТЦК: гравця збірної України не випустили за кордон

Зняли з потяга і доправили до Луцького ТЦК: гравця збірної України не випустили за кордон
Баскетболіста збірної України та Дніпра Володимира Конєва, який має бронь, зняли з поїзда та доправили до ТЦК у Луцьку для з’ясування обставин.

Про це повідомляє SportExpres.

Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився із розширеною заявкою гравців на кінцеві матчі групового етапу кваліфікації Євробаскета-2025.

Одного із гравців національної команди Володимира Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК у Луцьку для з’ясування обставин, повідомляє президент БК Дніпро.

Валерій Кондратьєв зазначає, що баскетболіст маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, мав вирушити до Латвії на відбіркові поєдинки.

«Звертаюся до міністра молоді та спорту, голови НОК, генерального секретаря ФБУ та президента ФБУ з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь нашої країни на міжнародній арені – так само, як це роблять футболісти національної збірної України та представники інших команд», – зазначив президент БК Дніпро.

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Теги: війна, Волинь, ТЦК, спорт, баскетбол, бронювання
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