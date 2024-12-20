Зняли з потяга і доправили до Луцького ТЦК: гравця збірної України не випустили за кордон

Володимира Конєва, який має бронь, зняли з поїзда та доправили до ТЦК у Луцьку для з’ясування обставин.



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Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився із розширеною заявкою гравців на кінцеві матчі групового етапу кваліфікації Євробаскета-2025.



Одного із гравців національної команди Володимира Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК у Луцьку для з’ясування обставин, повідомляє президент БК Дніпро.



Валерій Кондратьєв зазначає, що баскетболіст маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, мав вирушити до Латвії на відбіркові поєдинки.



«Звертаюся до міністра молоді та спорту, голови НОК, генерального секретаря ФБУ та президента ФБУ з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь нашої країни на міжнародній арені – так само, як це роблять футболісти національної збірної України та представники інших команд», – зазначив президент БК Дніпро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Баскетболіста збірної України та Дніпра, який має бронь, зняли з поїзда та доправили до ТЦК у Луцьку для з’ясування обставин.Про це повідомляє SportExpres Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився із розширеною заявкою гравців на кінцеві матчі групового етапу кваліфікації Євробаскета-2025.Одного із гравців національної командизняли з поїзда та доправили до ТЦК у Луцьку для з’ясування обставин, повідомляє президент БК Дніпро.зазначає, що баскетболіст маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, мав вирушити до Латвії на відбіркові поєдинки.«Звертаюся до міністра молоді та спорту, голови НОК, генерального секретаря ФБУ та президента ФБУ з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь нашої країни на міжнародній арені – так само, як це роблять футболісти національної збірної України та представники інших команд», – зазначив президент БК Дніпро.

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