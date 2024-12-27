Волинян попереджають про ожеледицю

Волинян попереджають про ожеледицю
Синоптики попереджають волинян та усіх, чий маршрут пролягатиме через територію Волинської області, про небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про ожеледицю, - повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.

Так, синоптики попереджають про те, що 17-18 лютого, в Луцьку та по області, на дорогах утримається ожеледиця.

Рівень небезпечності – І, жовтий.

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Теги: Волинь, погода, ожеледиця
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