Росіяни вдарили по ТЕС у Миколаєві: без тепла лишилося майже 50 тисяч городян

Росіяни вдарили по ТЕС у Миколаєві: без тепла лишилося майже 50 тисяч городян
Терористи держави-агресорки продовжують "кошмарити" цивільне населення.

Вночі 16 лютого російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Чимало людей без теплопостачання, - пише ТСН.

Наслідки обстрілу Миколаєва
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошує: росіяни зробили це свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу.

"Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів", – наголосив політик.

Всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні.

"У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень в закладах охорони здоров’я", – додав прем'єр.

Координуються зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям. За підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зауважує Шмигаль, буде вжито ще низку заходів для забезпечення теплом мешканців міста.

Голова Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону додав, що працівник Миколаївської ТЕЦ, який постраждав внаслідок вибуху, перебуває у лікарні.

"Повністю зруйнована генерація електроенергії - вона не підлягає відновленню найближчим часом. Сьогодні у нас є головна ціль - запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення містян", – додав Сенкевич.

Він констатував, що підключення опалення може тривати до двох днів.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "Шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти.

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Теги: Миколаїв, війна, обстріл, росія, терористи
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