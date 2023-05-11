Росіяни вдарили по ТЕС у Миколаєві: без тепла лишилося майже 50 тисяч городян
Сьогодні, 15:16
Терористи держави-агресорки продовжують "кошмарити" цивільне населення.
Вночі 16 лютого російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Чимало людей без теплопостачання, - пише ТСН.
Наслідки обстрілу Миколаєва
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошує: росіяни зробили це свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу.
"Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів", – наголосив політик.
Всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні.
"У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень в закладах охорони здоров’я", – додав прем'єр.
Координуються зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям. За підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зауважує Шмигаль, буде вжито ще низку заходів для забезпечення теплом мешканців міста.
Голова Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону додав, що працівник Миколаївської ТЕЦ, який постраждав внаслідок вибуху, перебуває у лікарні.
"Повністю зруйнована генерація електроенергії - вона не підлягає відновленню найближчим часом. Сьогодні у нас є головна ціль - запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення містян", – додав Сенкевич.
Він констатував, що підключення опалення може тривати до двох днів.
Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "Шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вночі 16 лютого російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Чимало людей без теплопостачання, - пише ТСН.
Наслідки обстрілу Миколаєва
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошує: росіяни зробили це свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу.
"Наразі без теплопостачання залишаються 46 тис. абонентів", – наголосив політик.
Всі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні.
"У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення 3 модульних котелень в закладах охорони здоров’я", – додав прем'єр.
Координуються зусилля центральної та місцевої влади щодо допомоги людям. За підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зауважує Шмигаль, буде вжито ще низку заходів для забезпечення теплом мешканців міста.
Голова Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону додав, що працівник Миколаївської ТЕЦ, який постраждав внаслідок вибуху, перебуває у лікарні.
"Повністю зруйнована генерація електроенергії - вона не підлягає відновленню найближчим часом. Сьогодні у нас є головна ціль - запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення містян", – додав Сенкевич.
Він констатував, що підключення опалення може тривати до двох днів.
Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "Шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни вдарили по ТЕС у Миколаєві: без тепла лишилося майже 50 тисяч городян
Сьогодні, 15:16
ЗСУ вибили окупантів із села Піщане на Донеччині
Сьогодні, 14:35
Волинян попереджають про ожеледицю
Сьогодні, 13:54
Зняли з потяга і доправили до Луцького ТЦК: гравця збірної України не випустили за кордон
Сьогодні, 13:11
Катастрофа F-16, у якій загинув пілот з Луцька, сталася, бо США не надали технологію розпізнавання ворога, – WSJ
Сьогодні, 12:29