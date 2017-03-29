Згорів майже дотла: повідомили деталі пожежі у готельно-ресторанному комплексі під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 16:42
Під Луцьком сталася масштабна пожежа – спалахнув готельно-ресторанний комплекс «Зустріч». Він згорів майже повністю.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Страшна пожежа спалахнула 15 лютого пізно ввечері у селі Зміїнець. Густий стовп вогню та диму, як повідомляли очевидці, було видно навіть за кілометри.
Зі слів місцевої мешканки Галини, спочатку почало диміти десь позаду будівлі.
«А потім як почало стріляти... Вогонь, все, то вже поз'їжджалися пожежники», – розповідає жінка.
Зі слів мешканців, які живуть неподалік, готельно-ресторанний комплекс «Зустріч» був чудовим місцем. Сюди приходили дуже багато людей і це для них – велика втрата. Вони щиро співчувають власникам, які вклали душу у готель.
Наслідки пожежі – просто жахливі. Окрім того, що майже до тла згорів готель, постраждав і сусідній будинок, з якого повибивало вікна. Пошкоджень зазнав і автосервіс, який знаходиться поруч, – зі слів очевидців, під час пожежі дах із готелю впав на нього.
Як розповіла мама жінки, яка мешкає у сусідньому будинку, деякі люди вважають, що це міг бути підпал. Інші говорять, що могло бути й замикання електромережі. Проте достеменно поки не відомо, що стало причиною пожежі.
Рятувальники й досі намагаються ліквідувати усі наслідки, які наробило страшне лихо.
Власник закладу Віктор Третяков – просто у розпачі. Чоловік каже: це велика біда для них, і він досі не може оговтатися від того, що сталося.
Зі слів чоловіка, ввечері 15 лютого зателефонувала покоївка і повідомила, що люди, які відпочивали в сауні, сказали, що бачили дим. На місце викликали рятувальників, які прибули через три хвилини. Вогонь всю ніч аж до ранку гасили 50 вогнеборців.
На щастя, як розповів власник закладу, ніхто не постраждав.
Як зазначили в ДСНС Волині, до ліквідації пожежі залучалися вогнеборці трьох державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області, рятувальники м. Ківерців та міста Рожища. На гасіння пожежі та захист сусідніх будівель подано 11 водяних стволів. Загалом до гасіння пожежі залучалися майже півсотні рятувальників, 13 одиниць спеціальної пожежної техніки.
Наразі надзвичайники встановлюють усі обставини пожежі.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Страшна пожежа спалахнула 15 лютого пізно ввечері у селі Зміїнець. Густий стовп вогню та диму, як повідомляли очевидці, було видно навіть за кілометри.
Зі слів місцевої мешканки Галини, спочатку почало диміти десь позаду будівлі.
«А потім як почало стріляти... Вогонь, все, то вже поз'їжджалися пожежники», – розповідає жінка.
Зі слів мешканців, які живуть неподалік, готельно-ресторанний комплекс «Зустріч» був чудовим місцем. Сюди приходили дуже багато людей і це для них – велика втрата. Вони щиро співчувають власникам, які вклали душу у готель.
Наслідки пожежі – просто жахливі. Окрім того, що майже до тла згорів готель, постраждав і сусідній будинок, з якого повибивало вікна. Пошкоджень зазнав і автосервіс, який знаходиться поруч, – зі слів очевидців, під час пожежі дах із готелю впав на нього.
Як розповіла мама жінки, яка мешкає у сусідньому будинку, деякі люди вважають, що це міг бути підпал. Інші говорять, що могло бути й замикання електромережі. Проте достеменно поки не відомо, що стало причиною пожежі.
Рятувальники й досі намагаються ліквідувати усі наслідки, які наробило страшне лихо.
Власник закладу Віктор Третяков – просто у розпачі. Чоловік каже: це велика біда для них, і він досі не може оговтатися від того, що сталося.
Зі слів чоловіка, ввечері 15 лютого зателефонувала покоївка і повідомила, що люди, які відпочивали в сауні, сказали, що бачили дим. На місце викликали рятувальників, які прибули через три хвилини. Вогонь всю ніч аж до ранку гасили 50 вогнеборців.
На щастя, як розповів власник закладу, ніхто не постраждав.
Як зазначили в ДСНС Волині, до ліквідації пожежі залучалися вогнеборці трьох державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області, рятувальники м. Ківерців та міста Рожища. На гасіння пожежі та захист сусідніх будівель подано 11 водяних стволів. Загалом до гасіння пожежі залучалися майже півсотні рятувальників, 13 одиниць спеціальної пожежної техніки.
Наразі надзвичайники встановлюють усі обставини пожежі.