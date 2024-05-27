На Волині в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 17:21
У Волинській області сталася пожежа в одному із житлових будинків села Сусваль.
Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
Вночі, 16 лютого у селі Сусваль, горів житловий будинок. За попередньою інформацією, в будівлі виявили тіло чоловіка, без ознак життя.
Причини займання зʼясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
Вночі, 16 лютого у селі Сусваль, горів житловий будинок. За попередньою інформацією, в будівлі виявили тіло чоловіка, без ознак життя.
Причини займання зʼясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині призупинили водопостачання
Сьогодні, 18:46
В Україні вдруге за місяць стався землетрус
Сьогодні, 18:03
На Волині в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 17:21
Згорів майже дотла: повідомили деталі пожежі у готельно-ресторанному комплексі під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 16:42
Фермер з Волині купив у шахраїв неіснуючі добрива за 107 тисяч
Сьогодні, 15:59