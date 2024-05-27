На Волині в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка





Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".



Вночі, 16 лютого у селі Сусваль, горів житловий будинок. За попередньою інформацією, в будівлі виявили тіло чоловіка, без ознак життя.



Причини займання зʼясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області сталася пожежа в одному із житлових будинків села Сусваль.Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".Вночі, 16 лютого у селі Сусваль, горів житловий будинок. За попередньою інформацією, в будівлі виявили тіло чоловіка, без ознак життя.Причини займання зʼясовуються.

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