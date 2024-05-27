На Волині в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка

На Волині в палаючому будинку знайшли тіло чоловіка
У Волинській області сталася пожежа в одному із житлових будинків села Сусваль.

Про це повідомляють у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".

Вночі, 16 лютого у селі Сусваль, горів житловий будинок. За попередньою інформацією, в будівлі виявили тіло чоловіка, без ознак життя.

Причини займання зʼясовуються.


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Теги: Волинь, пожежа, Сусваль, смерть
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