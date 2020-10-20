У місті на Волині призупинили водопостачання
Сьогодні, 18:46
На Волині через аварійну ситуацію призупинили водопостачання у одному із міст.
Йдеться про місто Рожище. Про відключення повідомили на сайті Рожищенської міської ради.
У зв’язку з аварійною ситуацією на водопроводі 16 лютого призупинене водопостачання у місті.
Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасового відключення води, комунальники намагатимуться якнайшвидше усунути проблему з відсутністю водопостачання.
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Йдеться про місто Рожище. Про відключення повідомили на сайті Рожищенської міської ради.
У зв’язку з аварійною ситуацією на водопроводі 16 лютого призупинене водопостачання у місті.
Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасового відключення води, комунальники намагатимуться якнайшвидше усунути проблему з відсутністю водопостачання.
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