У місті на Волині призупинили водопостачання





Йдеться про місто Рожище. Про відключення повідомили на сайті Рожищенської міської ради.



У зв’язку з аварійною ситуацією на водопроводі 16 лютого призупинене водопостачання у місті.



Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасового відключення води, комунальники намагатимуться якнайшвидше усунути проблему з відсутністю водопостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині через аварійну ситуацію призупинили водопостачання у одному із міст.Йдеться про місто Рожище. Про відключення повідомили на сайті Рожищенської міської ради.У зв’язку з аварійною ситуацією на водопроводі 16 лютого призупинене водопостачання у місті.Адміністрація ПЖКГ просить рожищан з розумінням поставитися до тимчасового відключення води, комунальники намагатимуться якнайшвидше усунути проблему з відсутністю водопостачання.

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