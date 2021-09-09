Як швидко почистити історію переглядів у TikTok і чому це важливо

Така процедура вкрай важлива як для самого телефону, так і для зручності користування додатком.Всі відео, які ми переглядаємо в соцмережі TikTok зберігаються на телефоні. А це у свою чергу не лише з’їдає пам’ять смартфона, а й уповільнює роботу додатку. Тому вкрай важливо періодично чистити історію, тоді додаток працюватиме в рази швидше. А пам’яті на вашому телефоні стане більше.Треба відкрити TikTok і перейти на вкладку "Головна".Натисніть на опцію пошуку і введіть у відкритому полі крапку, потім ще раз натисніть "Пошук".У верхній частині екрана з’являться опція "Відкрити твою історію переглядів", на неї треба натиснути.Далі шукаємо опцію "Вибрати" і натискаємо "Вся історія переглядів".Коли будуть вибрані всі відео, натисніть кнопку "Видалити".Готово! Тепер ваш TikTok працюватиме швидше, а пам’яті на телефоні стане більше.