Як швидко почистити історію переглядів у TikTok і чому це важливо

Як швидко почистити історію переглядів у TikTok і чому це важливо
Така процедура вкрай важлива як для самого телефону, так і для зручності користування додатком.

Всі відео, які ми переглядаємо в соцмережі TikTok зберігаються на телефоні. А це у свою чергу не лише з’їдає пам’ять смартфона, а й уповільнює роботу додатку. Тому вкрай важливо періодично чистити історію, тоді додаток працюватиме в рази швидше. А пам’яті на вашому телефоні стане більше.

Як швидко почистити історію переглядів у TikTok: покрокова інструкція
Треба відкрити TikTok і перейти на вкладку "Головна".
Натисніть на опцію пошуку і введіть у відкритому полі крапку, потім ще раз натисніть "Пошук".
У верхній частині екрана з’являться опція "Відкрити твою історію переглядів", на неї треба натиснути.
Далі шукаємо опцію "Вибрати" і натискаємо "Вся історія переглядів".
Коли будуть вибрані всі відео, натисніть кнопку "Видалити".
Готово! Тепер ваш TikTok працюватиме швидше, а пам’яті на телефоні стане більше.

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Теги: соцмережі, ТікТок
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