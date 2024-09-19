Перебував у розшуку: у ТЦК пояснили, чому затримали баскетболіста

16 лютого 2025 року, на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» під час перевірки документів прикордонники виявили відомого волинського баскетболіста, який перебував у розшуку як порушник військового обліку.Про це повідомляє Волинський ОТЦК та СП.Згідно з даними системи «Оберіг», Конєв не з’явився за викликом до ТЦК та СП у строки, зазначені в повістці, яка була надіслана 01.11.2024 р.Прикордонники передали затриманого працівникам поліції Волинської області, які доправили його до ТЦК та СП Волинської області для подальших дій.«Окремо зазначаємо, що листи за підписом міністрів України, адресовані голові Державної прикордонної служби, мають виключно рекомендаційний характер і не є підставою для безперешкодного перетину державного кордону. Такий лист може бути підставою для виїзду лише за умови, що громадянин оновив свої військово-облікові дані та не є порушником військового обліку», – йдеться у дописі.У відповідь на заяву президента БК «Дніпро» наголошуємо, що всі громадяни України є рівними перед законом, незалежно від їхньої професії чи статусу. Військовий облік є обов’язком кожного військовозобов’язаного, і його необхідно виконувати відповідно до норм закону.«Ми вдячні усім спортсменам, які гідно представляють Україну на міжнародній арені, прославляючи нашу країну та демонструючи її силу й талант. Водночас нагадуємо, що виконання військового обов’язку є невід’ємною частиною відповідальності кожного громадянина перед державою», – повідомили в установі.Нагадаємо, баскетболіста збірної України та БК «Дніпро» Володимира Конєва, зняли з потягу та доправили до територіального центру комплектування у Луцьку для з’ясування обставин. Спортсмен мав вирушити до Латвії для участі в заключних матчах кваліфікації Євробаскета-2025.