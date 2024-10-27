Вже цього року: Порошенко розповів, коли в Україні пройдуть вибори

Вже цього року: Порошенко розповів, коли в Україні пройдуть вибори
Вибори в Україні пройдуть вже цього року в жовтні.

Про це в інтерв’ю ЦЕНЗОР.НЕТ розповів п’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко, передає Комерсант український.

За його словами, вибори в Україні відбудуться 26 жовтня цього року.

Як акцентував він, про це йому повідомили джерела на Банковій.

«За нашими джерелами в правоохоронних органах. За нашими джерелами в поліграфкомбінаті “Україна”, який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в Мін’єді, що відкривають перший офіс в Берліні. Виключно для підготовки виборів. Я додам ще одне джерело. За нашими джерелами в школах, де сказали познаходити урни. Тому я думаю, що вибори будуть в кінці року. До чого вони мають бути прив’язані? В кінці року мають бути по Конституції вибори парламенту. Хоча вони мали бути два роки тому. І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори», – сказав Порошенко.

Він зазначив, що мрія влади провести всі вибори одночасно.

«Але американці цього не дають робити. І от вони зараз готують все так, щоб лишити без опонентів. І вповзти знову у владу, руйнуючи демократію, свободу, прозорість виборів. Тому що вони бояться з влади йти», – підкреслив Петро Порошенко.

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Теги: Вибори, війна, Україна
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