Здорожчали овочі і молоко: як за місяць змінилися ціни на Волині

У січні 2025 року на споживчих ринках Луцька та області найбільше здорожчали овочі і коров'яче молоко.Загалом за місяць ціни зросли на 1,2 %, повідомили в обласному управлінні статистики.На першій сходинці у рейтингу продуктів, які найбільше зросли в ціні — овочі, вони здорожчали на 8,1%. Молоко на споживчому ринку в середньому зросло в ціні на 3,7%.Також дещо подорожчали фрукти (на 1,9%), соняшникова олія (на 2,3%), цукор (на 1,8%), сир (на 1,6%), хліб, м'ясо і масло.Водночас, кажуть в управлінні статистики, значно подешевшали яйця, їх ціна впала на понад 29%. Також на Волині дещо подешевшала яловичина та телятина, рис і макаронні вироби.