Здорожчали овочі і молоко: як за місяць змінилися ціни на Волині

Здорожчали овочі і молоко: як за місяць змінилися ціни на Волині
У січні 2025 року на споживчих ринках Луцька та області найбільше здорожчали овочі і коров'яче молоко.
Загалом за місяць ціни зросли на 1,2 %, повідомили в обласному управлінні статистики.

На першій сходинці у рейтингу продуктів, які найбільше зросли в ціні — овочі, вони здорожчали на 8,1%. Молоко на споживчому ринку в середньому зросло в ціні на 3,7%.

Також дещо подорожчали фрукти (на 1,9%), соняшникова олія (на 2,3%), цукор (на 1,8%), сир (на 1,6%), хліб, м'ясо і масло.

Водночас, кажуть в управлінні статистики, значно подешевшали яйця, їх ціна впала на понад 29%. Також на Волині дещо подешевшала яловичина та телятина, рис і макаронні вироби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ціни, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Здорожчали овочі і молоко: як за місяць змінилися ціни на Волині
16 лютий, 23:19
Вихователі садочків просять підвищити зарплату. Яка ситуація в Луцьку
16 лютий, 22:12
Вже цього року: Порошенко розповів, коли в Україні пройдуть вибори
16 лютий, 21:15
Перебував у розшуку: у ТЦК пояснили, чому затримали баскетболіста
16 лютий, 20:38
Схожі новини
Ціни на продукти далі «битимуть по гаманцю»: до чого готуватися волинянам у 2025 році Ціни на продукти далі «битимуть по гаманцю»: до чого готуватися волинянам у 2025 році
11 січень, 14:18
Чи подорожчає на Волині хліб. ВІДЕО Чи подорожчає на Волині хліб. ВІДЕО
13 грудень, 2024, 22:38
На Волині найбільше здорожчали овочі і яйця На Волині найбільше здорожчали овочі і яйця
18 листопад, 2024, 19:05
Подорожчало усе: як змінились ціни на продукти на Волині і що кажуть покупці та продавці Подорожчало усе: як змінились ціни на продукти на Волині і що кажуть покупці та продавці
11 листопад, 2024, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Здорожчали овочі і молоко: як за місяць змінилися ціни на Волині
16 лютий, 23:19
 0
Вихователі садочків просять підвищити зарплату. Яка ситуація в Луцьку
16 лютий, 22:12
 0
Вже цього року: Порошенко розповів, коли в Україні пройдуть вибори
16 лютий, 21:15
 0
Перебував у розшуку: у ТЦК пояснили, чому затримали баскетболіста
16 лютий, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8