Здорожчали овочі і молоко: як за місяць змінилися ціни на Волині
16 лютий, 23:19
У січні 2025 року на споживчих ринках Луцька та області найбільше здорожчали овочі і коров'яче молоко.
Загалом за місяць ціни зросли на 1,2 %, повідомили в обласному управлінні статистики.
На першій сходинці у рейтингу продуктів, які найбільше зросли в ціні — овочі, вони здорожчали на 8,1%. Молоко на споживчому ринку в середньому зросло в ціні на 3,7%.
Також дещо подорожчали фрукти (на 1,9%), соняшникова олія (на 2,3%), цукор (на 1,8%), сир (на 1,6%), хліб, м'ясо і масло.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, значно подешевшали яйця, їх ціна впала на понад 29%. Також на Волині дещо подешевшала яловичина та телятина, рис і макаронні вироби.
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Загалом за місяць ціни зросли на 1,2 %, повідомили в обласному управлінні статистики.
На першій сходинці у рейтингу продуктів, які найбільше зросли в ціні — овочі, вони здорожчали на 8,1%. Молоко на споживчому ринку в середньому зросло в ціні на 3,7%.
Також дещо подорожчали фрукти (на 1,9%), соняшникова олія (на 2,3%), цукор (на 1,8%), сир (на 1,6%), хліб, м'ясо і масло.
Водночас, кажуть в управлінні статистики, значно подешевшали яйця, їх ціна впала на понад 29%. Також на Волині дещо подешевшала яловичина та телятина, рис і макаронні вироби.
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