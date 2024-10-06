Вихователі садочків просять підвищити зарплату. Яка ситуація в Луцьку





Петиція



3 лютого на сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію про підвищення заробітної плати для працівників ЗДО.



У ній вимагають негайно збільшити зарплату вихователям до 15 000 грн, переглянути тарифну сітку, запровадити механізм щорічного індексування зарплат тощо, пише



Для її розгляду необхідно 25 000 підписів. Станом на 10:00 14 лютого її підписали 17 210 осіб. До кінця збору підписів залишилося 78 днів.



Чим обґрунтовують необхідність розгляду цієї петиції:



мізерною зарплатою при високій відповідальності;



кадровим дефіцитом і вимушеним відтоком спеціалістів;



несправедливим розривом у зарплатах порівняно з вчителями;



європейським досвідом (в країнах ЄС вихователі отримують зарплату, співмірну з вчителями початкових класів);



масовим обуренням педагогічних працівників щодо впровадження Закону України «Про дошкільну освіту», який набув чинності 1 січня 2025 року.



Якщо петиція набере необхідну кількість підписів, її має розглянути Кабінет Міністрів України і опублікувати відповідь.



Для пояснення ситуації щодо зарплат освітян міністра освіти і науки України Оксена Лісового викликали на доповідь у Верховну Раду. Коли вона відбудеться, поки що не відомо.



Яка ситуація у Луцькій громаді



Торік у Луцькій громаді звільнилися 114 вихователів дитсадків. Середня зарплата цих працівників у 2024 році становила 9 889,54 грн.



У департаменті освіти Луцької громади кажуть, що знають про плинність кадрів у цій сфері і хочуть найближчим часом розв’язати цю проблему, збільшивши зарплати.



Зараз працюють над цим питанням, розповів у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.



Він пояснює, що зарплата вихователів залежить від тарифної сітки, яку формує Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством фінансів.



Якщо оклад педагога, наприклад, 6 тис. грн, то бюджет громади дофінансовує заробітну плату до рівня мінімальної . Деяким працівникам треба доплачувати 30%.



«Це є проблема не лише нашої громади, а й усієї України. Зараз ведемо переговори, переписуємося з Міністерством освіти і науки України і Міністерством фінансів щодо цього, маємо певні зрушення. Хочемо, щоб люди отримували більшу заробітну плату. Працюємо над цим», — зазначив він.



Також деякі зміни відбудуться через запровадження нового закону про дошкільну освіту. Відповідно до нього, міська рада ухвалюватиме рішення щодо змін у графіках роботи закладів дошкільної освіти та обсягу зарплати працівникам дошкілля, анонсує Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні працівники закладів дошкільної освіти мають низькі зарплати, через це часто звільняються. У Луцькій громаді минулого року звільнилося понад сто вихователів садочків.3 лютого на сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію про підвищення заробітної плати для працівників ЗДО.У ній вимагають негайно збільшити зарплату вихователям до 15 000 грн, переглянути тарифну сітку, запровадити механізм щорічного індексування зарплат тощо, пише misto.media Для її розгляду необхідно 25 000 підписів. Станом на 10:00 14 лютого її підписали 17 210 осіб. До кінця збору підписів залишилося 78 днів.Чим обґрунтовують необхідність розгляду цієї петиції:мізерною зарплатою при високій відповідальності;кадровим дефіцитом і вимушеним відтоком спеціалістів;несправедливим розривом у зарплатах порівняно з вчителями;європейським досвідом (в країнах ЄС вихователі отримують зарплату, співмірну з вчителями початкових класів);масовим обуренням педагогічних працівників щодо впровадження Закону України «Про дошкільну освіту», який набув чинності 1 січня 2025 року.Якщо петиція набере необхідну кількість підписів, її має розглянути Кабінет Міністрів України і опублікувати відповідь.Для пояснення ситуації щодо зарплат освітян міністра освіти і науки України Оксена Лісового викликали на доповідь у Верховну Раду. Коли вона відбудеться, поки що не відомо.Торік у Луцькій громаді звільнилися 114 вихователів дитсадків. Середня зарплата цих працівників у 2024 році становила 9 889,54 грн.У департаменті освіти Луцької громади кажуть, що знають про плинність кадрів у цій сфері і хочуть найближчим часом розв’язати цю проблему, збільшивши зарплати.Зараз працюють над цим питанням, розповів у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міської радиВін пояснює, що зарплата вихователів залежить від тарифної сітки, яку формує Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством фінансів.Якщо оклад педагога, наприклад, 6 тис. грн, то бюджет громади дофінансовує заробітну плату до рівня мінімальної . Деяким працівникам треба доплачувати 30%.«Це є проблема не лише нашої громади, а й усієї України. Зараз ведемо переговори, переписуємося з Міністерством освіти і науки України і Міністерством фінансів щодо цього, маємо певні зрушення. Хочемо, щоб люди отримували більшу заробітну плату. Працюємо над цим», — зазначив він.Також деякі зміни відбудуться через запровадження нового закону про дошкільну освіту. Відповідно до нього, міська рада ухвалюватиме рішення щодо змін у графіках роботи закладів дошкільної освіти та обсягу зарплати працівникам дошкілля, анонсує Бондар.

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