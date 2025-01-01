17 лютого на Волині: гортаючи календар

17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає Олена Палагута, яка впродовж багатьох років очолювала наглядову раду Волинського обласного благодійного фонду «Волинська родина» імені Ігоря Мироновича Єремеєва (на фото).

ВолиньPost бажає Олені Петрівні насичених кольорів життя, світанків натхнення, радості життя, вдячності від людей за добрі справи та успіху в усіх починаннях.

Також день народження сьогодні в уродженця Ковеля, співака Аркадія Войтюка.

Святковий день сьогодні і в завідувачки сектору юридичного забезпечення ГУНП у Волинській області Оксани Забожчук.

Іменинники 17 лютого – Федір (Феодор), Роман, Пилип, Феодосій, Маріанна, Мар'яна.

Сьогодні за календарем – День спонтанного прояву доброти – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій.

Це свято має загальносвітове значення і святкується незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань. Головною його метою є нагадати людям про те, що доброта повинна бути завжди і всюди, а найголовніше - добрі справи слід робити безкорисливо.

Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо здоров’я, достатку та робити побільше добрих справ не лише у цей день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дні народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Здорожчали овочі і молоко: як за місяць змінилися ціни на Волині
16 лютий, 23:19
Вихователі садочків просять підвищити зарплату. Яка ситуація в Луцьку
16 лютий, 22:12
Вже цього року: Порошенко розповів, коли в Україні пройдуть вибори
16 лютий, 21:15
Перебував у розшуку: у ТЦК пояснили, чому затримали баскетболіста
16 лютий, 20:38
Схожі новини
16 лютого на Волині: гортаючи календар 16 лютого на Волині: гортаючи календар
16 лютий, 00:00
11 лютого на Волині: гортаючи календар 11 лютого на Волині: гортаючи календар
11 лютий, 00:00
10 лютого на Волині: гортаючи календар 10 лютого на Волині: гортаючи календар
10 лютий, 00:00
7 лютого на Волині: гортаючи календар 7 лютого на Волині: гортаючи календар
07 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Здорожчали овочі і молоко: як за місяць змінилися ціни на Волині
16 лютий, 23:19
 0
Вихователі садочків просять підвищити зарплату. Яка ситуація в Луцьку
16 лютий, 22:12
 0
Вже цього року: Порошенко розповів, коли в Україні пройдуть вибори
16 лютий, 21:15
 0
Перебував у розшуку: у ТЦК пояснили, чому затримали баскетболіста
16 лютий, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8