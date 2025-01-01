Чи очікувати магнітні бурі 17 лютого: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 17 лютого: прогноз
У понеділок, 17 лютого, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.



Про це повідомляє Meteoprog.

За останню добу на сонці сталися 7 спалахів класу С.

Очікується, що в понеділок, 17 лютого, геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X

Зазначається, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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