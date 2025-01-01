Чи очікувати магнітні бурі 17 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 17 лютого, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на сонці сталися 7 спалахів класу С.
Очікується, що в понеділок, 17 лютого, геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X
Зазначається, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Meteoprog.
За останню добу на сонці сталися 7 спалахів класу С.
Очікується, що в понеділок, 17 лютого, геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X
Зазначається, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 17 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
17 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Здорожчали овочі і молоко: як за місяць змінилися ціни на Волині
16 лютий, 23:19