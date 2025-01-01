Чи очікувати магнітні бурі 17 лютого: прогноз

У понеділок, 17 лютого, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.Про це повідомляє Meteoprog.За останню добу на сонці сталися 7 спалахів класу С.Очікується, що в понеділок, 17 лютого, геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу XЗазначається, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.