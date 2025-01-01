Курс валют на 17 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара

1 долар США – 41,62 (-17 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,59 (+16 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,46 (+5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 17 лютого. Долар втратив 17 коп. Євро додав ще 16 коп. Злотий збільшився на 5 коп.Про це повідомили в Нацбанку.Курс долара1 долар США – 41,62 (-17 коп.)Курс євро1 євро – 43,59 (+16 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,46 (+5 коп.)

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