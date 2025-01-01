Курс валют на 17 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 17 лютого. Долар втратив 17 коп. Євро додав ще 16 коп. Злотий збільшився на 5 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,62 (-17 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,59 (+16 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,46 (+5 коп.)
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Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,62 (-17 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,59 (+16 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,46 (+5 коп.)
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