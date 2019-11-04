США заслуговують на відплату: у Трампа заговорили про компенсацію від України

Майк Уолц заявив, що Вашингтон має отримати компенсацію за мільярди доларів, вкладених у підтримку України, і що президент Володимир Зеленський вчинив би "дуже мудро", прийнявши угоду про рідкісноземельні мінерали, запропоновану США.



Про це пише Bloomberg, передає



За інформацією джерел, знайомих із перебігом переговорів, адміністрація Трампа пропонувала Україні односторонню угоду щодо доступу до її стратегічних ресурсів після війни, не надаючи гарантій щодо участі Києва в потенційних мирних переговорах між США та Росією.



"Американці заслуговують на компенсацію за свою підтримку цієї війни", – заявив Уолц в ефірі Fox News Sunday. "Я не можу уявити кращої гарантії безпеки, ніж спільне інвестування з президентом Трампом".



Крім того, Уолц анонсував, що цього тижня він разом із кількома високопосадовцями адміністрації Трампа зустрінеться в Саудівській Аравії з російськими представниками для підготовки до мирних переговорів. При цьому Зеленський стверджує, що його на ці переговори не запрошували.



Президент України, якого підтримують європейські союзники, чітко дав зрозуміти, що не прийме жодної угоди, укладеної без його участі.



"Я ніколи не визнаю жодних домовленостей між США та Росією, які стосуються України", – заявив Зеленський в інтерв’ю Meet the Press на NBC. "І український народ також".



Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи можливість переговорів, натякнув, що участь Києва все ж буде необхідною.



"Рано чи пізно настане момент для справжніх переговорів", – сказав він у програмі Face the Nation на CBS. "І тоді Україна має бути залучена, бо саме вона стала жертвою вторгнення".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник із національної безпеки СШАзаявив, що Вашингтон має отримати компенсацію за мільярди доларів, вкладених у підтримку України, і що президентвчинив би "дуже мудро", прийнявши угоду про рідкісноземельні мінерали, запропоновану США.Про це пише Bloomberg, передає ТСН. За інформацією джерел, знайомих із перебігом переговорів, адміністрація Трампа пропонувала Україні односторонню угоду щодо доступу до її стратегічних ресурсів після війни, не надаючи гарантій щодо участі Києва в потенційних мирних переговорах між США та Росією."Американці заслуговують на компенсацію за свою підтримку цієї війни", – заявив Уолц в ефірі Fox News Sunday. "Я не можу уявити кращої гарантії безпеки, ніж спільне інвестування з президентом Трампом".Крім того, Уолц анонсував, що цього тижня він разом із кількома високопосадовцями адміністрації Трампа зустрінеться в Саудівській Аравії з російськими представниками для підготовки до мирних переговорів. При цьому Зеленський стверджує, що його на ці переговори не запрошували.Президент України, якого підтримують європейські союзники, чітко дав зрозуміти, що не прийме жодної угоди, укладеної без його участі."Я ніколи не визнаю жодних домовленостей між США та Росією, які стосуються України", – заявив Зеленський в інтерв’ю Meet the Press на NBC. "І український народ також".Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи можливість переговорів, натякнув, що участь Києва все ж буде необхідною."Рано чи пізно настане момент для справжніх переговорів", – сказав він у програмі Face the Nation на CBS. "І тоді Україна має бути залучена, бо саме вона стала жертвою вторгнення".

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