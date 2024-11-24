Чи зможе Україна вижити без підтримки США: Зеленський відповів





Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, передає



"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях ви маєте шанс, але у нас буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо, критично. Але я не хочу про це думати. Так, маємо думати про це..." – сказав Зеленський.



За його словами, відсутність підтримки США буде "тиснути на мораль українців".



"Це буде найгірше від самого початку війни", – сказав Зеленський.



Він також наголосив, що Україна збільшила об'єми оборонної промисловості, проте навіть це не є достатнім.



"Ми може розраховувати на наш рівень оборонної промисловості, але цього недостатньо", – додав президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В України буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів.Про це сказав президент Українив інтерв'ю NBC News, передає ТСН "Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях ви маєте шанс, але у нас буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо, критично. Але я не хочу про це думати. Так, маємо думати про це..." – сказав Зеленський.За його словами, відсутність підтримки США буде "тиснути на мораль українців"."Це буде найгірше від самого початку війни", – сказав Зеленський.Він також наголосив, що Україна збільшила об'єми оборонної промисловості, проте навіть це не є достатнім."Ми може розраховувати на наш рівень оборонної промисловості, але цього недостатньо", – додав президент.

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