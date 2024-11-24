Чи зможе Україна вижити без підтримки США: Зеленський відповів
Сьогодні, 08:20
В України буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, передає ТСН.
"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях ви маєте шанс, але у нас буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо, критично. Але я не хочу про це думати. Так, маємо думати про це..." – сказав Зеленський.
За його словами, відсутність підтримки США буде "тиснути на мораль українців".
"Це буде найгірше від самого початку війни", – сказав Зеленський.
Він також наголосив, що Україна збільшила об'єми оборонної промисловості, проте навіть це не є достатнім.
"Ми може розраховувати на наш рівень оборонної промисловості, але цього недостатньо", – додав президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, передає ТСН.
"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях ви маєте шанс, але у нас буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо, критично. Але я не хочу про це думати. Так, маємо думати про це..." – сказав Зеленський.
За його словами, відсутність підтримки США буде "тиснути на мораль українців".
"Це буде найгірше від самого початку війни", – сказав Зеленський.
Він також наголосив, що Україна збільшила об'єми оборонної промисловості, проте навіть це не є достатнім.
"Ми може розраховувати на наш рівень оборонної промисловості, але цього недостатньо", – додав президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи зможе Україна вижити без підтримки США: Зеленський відповів
Сьогодні, 08:20
Чи очікувати магнітні бурі 17 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30