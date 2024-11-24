Чи зможе Україна вижити без підтримки США: Зеленський відповів

Чи зможе Україна вижити без підтримки США: Зеленський відповів
В України буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, передає ТСН.

"Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях ви маєте шанс, але у нас буде низький шанс вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо, критично. Але я не хочу про це думати. Так, маємо думати про це..." – сказав Зеленський.

За його словами, відсутність підтримки США буде "тиснути на мораль українців".

"Це буде найгірше від самого початку війни", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна збільшила об'єми оборонної промисловості, проте навіть це не є достатнім.

"Ми може розраховувати на наш рівень оборонної промисловості, але цього недостатньо", – додав президент.

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Теги: зеленський, допомога, США
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