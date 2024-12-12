В Україні запровадили аварійні відключення світла





Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та "Укренерго", пише



"Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.



Енергетики переконують, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес.



"Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - пояснили в "Укренерго".



Зранку стало відомо, що екстрені відключення запровадили у Києві та двох областях - Київській та Дніпропетровській.



В ДТЕК тоді не назвали причини введення обмежень, однак вони можуть бути повʼязані із пониженням температури повітря та обстрілами росіян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та "Укренерго", пише ЕП "Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.Енергетики переконують, що першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес."Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - пояснили в "Укренерго".Зранку стало відомо, що екстрені відключення запровадили у Києві та двох областях - Київській та Дніпропетровській.В ДТЕК тоді не назвали причини введення обмежень, однак вони можуть бути повʼязані із пониженням температури повітря та обстрілами росіян.

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