Бухгалтерка з Волині стала водійкою вантажівки. ВІДЕО

Ірина Цигикал із міста Володимира у свої 46 років опанувала керування вантажівкою та отримала грант від Українського ветеранського фонду. На ці кошти вона придбала вантажний фургон і заснувала власний бізнес у сфері перевезень.



Чому змінила професію бухгалтера на сферу вантажних перевезень дізнавалося



"Ніколи не думала, що зміню свій фах"



Ірина Цигал — донька військовослужбовців. У Володимир сім'я переїхала, коли їй було 10 років. Навчалася у Нововолинському електромеханічному технікумі та згодом у Львівській політехніці.



"За освітою і професією я бухгалтер, працюю 20 років, а стати водійкою вантажівки мене змусила цікавість. З 2005 року я займала посаду головного бухгалтера у будівельній організації і ніколи не думала, що зміню свій фах чи спеціальність, навчусь інше", — сказала жінка.



Про можливість здобути новий досвід та змінити професію волинянка дізналася з новин. Загорівшись бажанням до змін, Ірина подала заявку на участь та уже за місяць після проходження співбесіди на проєкт отримала позитивну відповідь.



"Вперше я сіла за кермо вантажівки "Хюндай"



Навчання, з її слів, тривало місяць: тригодинна теорія щодня впродовж двох тижнів у форматі онлайн, а після цього — практичне навчання впродовж 10 днів у Тернополі, де потрібно було виїздити 20 годин на вантажівці.



Перші спроби кермування вантажним автомобілем у порівнянні з легковим, розповіла Ірина Цигикал, були для неї дуже стресовими, адже забувала, що позаду кабіни ще 7,5 метрів машини, якою потрібно маневрувати.



"Це був такий виклик для мене – вийти із зони комфорту, відчути, що ти ще живий і щось досягти собі. Вперше я сіла за кермо вантажівки "Хюндай". І ми змінювались: один день на "Хюндаї", інший на "Мані". Перше, що я відчула – це стрес. Мені, здавалось, що я забуду всі навички, які були до того", — розповіла водійка.



Зі слів волинянки, керувати вантажівкою з механічною коробкою передач звикла. Найдалі, куди наразі Ірина їздила як водійка вантажного автомобіля — це місто Кременець. Найбільше на дорогах Ірину Цигикал лякають ями.



Волинянка зазначила, що стереотип про жінок за кермом спонукає краще дотримуватись правил дорожнього руху та культури поведінки, а також бути уважнішою за кермом.



"Відчуття такі за кермом вантажівки — високо сиджу, далеко бачу. Дуже комфортно: оглядовість і краєвид.... З часом у наших містах стало багато автівок і один із пунктів, чому я пішла на навчання — це отримати більше досвіду і практики для того, аби себе комфортніше почувати у великих містах", — додала Ірина.



Тентований Renault Master — для бізнесу й роботи



Пройшовши навчання та отримавши грант від Українського ветеранського фонду Мінветеранів, Ірина Цигикал придбала вантажний фургон Renault Master на 3,5 тонни.



"Технічні характеристики вантажівки "Рено Мастер": дизель, об’єм двигуна 2,5, 10 палет, механічна коробка передач має 6 ступенів. Кабіна розрахована на 3 місця, а зверху там є люк і там спальник. Мій менший син говорить на цю машину "дім на колесах". Як тільки він в ній опиняється, одразу лізе туди нагору", — говорить жінка.



У робочих справах разом із нею інколи їздить менший син Давид. Зі слів Ірини, хлопець любить автомобілі та дорогу, і сім'єю вдається часто подорожувати Україною. Поліція волинянку зупиняє рідко і здебільшого це незначні випадки порушень.



"Як тільки в нього зріст дозволить і ноги доростуть до педалей, він в мене забере кермо і буде їздити. Це станеться, думаю, дуже швидко, бо, наприклад, старший син довго до цього йшов. Він тільки у 22 роки отримав перші права і не поспішав сідати за кермо, а менший то вириває з рук", — додала володимирчанка.



Остання набуте вміння Ірини — це розтентування автомобіля перед розвантаженням. Для цього, з її слів, потрібна добра фізична підготовка. Своїм вантажним фургоном волинянка керує місяць, натомість легковиком — уже 13 років.



"Я практикуючий водій. У мене в сім’ї була машина Lada. Вона і до сьогодні є. І коли мені казали: "Змінюй автівку", то я не наважувалась, бо мене влаштовувала. Вона мене доставляє з точки "А" в точку "Б". Але пересівши на комфортний автомобіль, я зрозуміла, то можна їхати і не втомлюватись", — сказала водійка.



Ірина Цигикал додала, що радить жінкам, котрі прагнуть отримати водійське посвідчення категорії C і опанувати їзду на вантажному автомобілі, не боятися та перебороти свій страх.



Довідково: навчання відбувалося за програмою OnTrack C від Reskilling Ukraine за підтримки й фінансування від уряду Швеції, приватних шведських фондів та бізнесу. Це безплатна програма перекваліфікації, яка надає можливість жінкам опанувати професію водійки вантажних.



Курс складається з теоретичної та практичної частин, і завершується іспитом на здобуття категорії С. Проживання, харчування та курс є безплатними для учасниць та повністю покриваються організаторами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із міста Володимира у свої 46 років опанувала керування вантажівкою та отримала грант від Українського ветеранського фонду. На ці кошти вона придбала вантажний фургон і заснувала власний бізнес у сфері перевезень.Чому змінила професію бухгалтера на сферу вантажних перевезень дізнавалося Суспільне Ірина Цигал — донька військовослужбовців. У Володимир сім'я переїхала, коли їй було 10 років. Навчалася у Нововолинському електромеханічному технікумі та згодом у Львівській політехніці."За освітою і професією я бухгалтер, працюю 20 років, а стати водійкою вантажівки мене змусила цікавість. З 2005 року я займала посаду головного бухгалтера у будівельній організації і ніколи не думала, що зміню свій фах чи спеціальність, навчусь інше", — сказала жінка.Про можливість здобути новий досвід та змінити професію волинянка дізналася з новин. Загорівшись бажанням до змін, Ірина подала заявку на участь та уже за місяць після проходження співбесіди на проєкт отримала позитивну відповідь.Навчання, з її слів, тривало місяць: тригодинна теорія щодня впродовж двох тижнів у форматі онлайн, а після цього — практичне навчання впродовж 10 днів у Тернополі, де потрібно було виїздити 20 годин на вантажівці.Перші спроби кермування вантажним автомобілем у порівнянні з легковим, розповіла Ірина Цигикал, були для неї дуже стресовими, адже забувала, що позаду кабіни ще 7,5 метрів машини, якою потрібно маневрувати."Це був такий виклик для мене – вийти із зони комфорту, відчути, що ти ще живий і щось досягти собі. Вперше я сіла за кермо вантажівки "Хюндай". І ми змінювались: один день на "Хюндаї", інший на "Мані". Перше, що я відчула – це стрес. Мені, здавалось, що я забуду всі навички, які були до того", — розповіла водійка.Зі слів волинянки, керувати вантажівкою з механічною коробкою передач звикла. Найдалі, куди наразі Ірина їздила як водійка вантажного автомобіля — це місто Кременець. Найбільше на дорогах Ірину Цигикал лякають ями.Волинянка зазначила, що стереотип про жінок за кермом спонукає краще дотримуватись правил дорожнього руху та культури поведінки, а також бути уважнішою за кермом."Відчуття такі за кермом вантажівки — високо сиджу, далеко бачу. Дуже комфортно: оглядовість і краєвид.... З часом у наших містах стало багато автівок і один із пунктів, чому я пішла на навчання — це отримати більше досвіду і практики для того, аби себе комфортніше почувати у великих містах", — додала Ірина.Пройшовши навчання та отримавши грант від Українського ветеранського фонду Мінветеранів, Ірина Цигикал придбала вантажний фургон Renault Master на 3,5 тонни."Технічні характеристики вантажівки "Рено Мастер": дизель, об’єм двигуна 2,5, 10 палет, механічна коробка передач має 6 ступенів. Кабіна розрахована на 3 місця, а зверху там є люк і там спальник. Мій менший син говорить на цю машину "дім на колесах". Як тільки він в ній опиняється, одразу лізе туди нагору", — говорить жінка.У робочих справах разом із нею інколи їздить менший син Давид. Зі слів Ірини, хлопець любить автомобілі та дорогу, і сім'єю вдається часто подорожувати Україною. Поліція волинянку зупиняє рідко і здебільшого це незначні випадки порушень."Як тільки в нього зріст дозволить і ноги доростуть до педалей, він в мене забере кермо і буде їздити. Це станеться, думаю, дуже швидко, бо, наприклад, старший син довго до цього йшов. Він тільки у 22 роки отримав перші права і не поспішав сідати за кермо, а менший то вириває з рук", — додала володимирчанка.Остання набуте вміння Ірини — це розтентування автомобіля перед розвантаженням. Для цього, з її слів, потрібна добра фізична підготовка. Своїм вантажним фургоном волинянка керує місяць, натомість легковиком — уже 13 років."Я практикуючий водій. У мене в сім’ї була машина Lada. Вона і до сьогодні є. І коли мені казали: "Змінюй автівку", то я не наважувалась, бо мене влаштовувала. Вона мене доставляє з точки "А" в точку "Б". Але пересівши на комфортний автомобіль, я зрозуміла, то можна їхати і не втомлюватись", — сказала водійка.Ірина Цигикал додала, що радить жінкам, котрі прагнуть отримати водійське посвідчення категорії C і опанувати їзду на вантажному автомобілі, не боятися та перебороти свій страх.Довідково: навчання відбувалося за програмою OnTrack C від Reskilling Ukraine за підтримки й фінансування від уряду Швеції, приватних шведських фондів та бізнесу. Це безплатна програма перекваліфікації, яка надає можливість жінкам опанувати професію водійки вантажних.Курс складається з теоретичної та практичної частин, і завершується іспитом на здобуття категорії С. Проживання, харчування та курс є безплатними для учасниць та повністю покриваються організаторами.

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