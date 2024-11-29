На Волині автівка зіткнулась з потягом

На Волині автівка зіткнулась з потягом
16 лютого на залізничній станції в с. Гірка Полонка мало не сталась трагедія. Тут дизель сполученням Радехів-Ківерці здійснив екстрене гальмування, аби уникнути зіткнення з автомобілем Opel Combo. Однак зіткнення все ж відбулось: у результаті автівку відкинуло вбік, і вона наїхала на стовп. На щастя, механічні пошкодження отримав лише транспортний засіб.

Про це повідомили упресслужбі поліції Волині.

Водій, 40-річний лучанин, не постраждав. Чоловік сказав, що в його авто була несправна гальмівна система. Однак це не зовсім відповідало дійсності: насправді він був неуважним та надто поспішав, не думаючи про наслідки, які могли бути фатальними для нього. Адже потягу, що мчиться на великій швидкості, дуже важко швидко загальмувати. На жаль, керманичі нерідко ігнорують вимоги безпеки на дорогах та правила дорожнього руху.
На Волині автівка зіткнулась з потягом

У цьому випадку на водія поліцейські склали протокол за ст. 124 КУпАП.
На Волині автівка зіткнулась з потягом

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Теги: Волинь, потяг
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