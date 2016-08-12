Вибух біля ТЦК на Хмельниччині: зловмисники підірвали кур’єра із сервісу доставки





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Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів рф, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року. Фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби рф.



Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Упродовж доби після теракту «по гарячих слідах» було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою.



Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків.



Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора.



За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації – спорядив мобільним телефоном.



Потім студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з фсб.



російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку.



Згодом наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати «як свідка», він замовив доставку.



Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.



Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами контактів зі спецслужбами рф, а також знаряддя і компоненти для виготовлення СВП.



Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та Нацполіція затримали агентурну групу рф, яка на замовлення російських спецслужб підірвала кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів рф, які здійснили замовний теракт на Хмельниччині 5 лютого цього року. Фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби рф.Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.Упродовж доби після теракту «по гарячих слідах» було затримано обох виконавців злочину, а протягом наступних днів задокументовано їхній зв’язок з російською спецслужбою.Зловмисниками виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу, яких завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків.Обидва фігуранти діяли порізно, але мали спільного російського куратора.За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Для максимального ураження він начинив його гайками та обрізками арматури, а для дистанційної детонації – спорядив мобільним телефоном.Потім студент заклав СВП у схованку та передав геолокацію своєму куратору з фсб.російський спецслужбіст повідомив координати іншому агенту-наркозалежному, який у подальшому забрав вибухівку.Згодом наркозалежний мав доставити СВП під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Зрозумівши, що його можуть спробувати ліквідувати «як свідка», він замовив доставку.Коли кур’єр прибув під ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом з ним.Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами контактів зі спецслужбами рф, а також знаряддя і компоненти для виготовлення СВП.Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону

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