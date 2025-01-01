Стало відомо, коли зустрінуться делегації США та рф у Саудівській Аравії





Про це пише Axios, покликаючись на власні джерела, пише



До складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.



Речник глави рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що разом із лавровим у делегації від рф буде юрій ушаков — помічник глави російського МЗС.



12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив телефоном із російським лідером володимиром путіним та українським колегою Володимиром Зеленським.



Після цього він зазначив, що планує відвідати росію, а путін — США, але перед цим політики, як очікується, мають зустрітися в Саудівській Аравії.



Згодом Трамп заявив, що невдовзі американські та російські посадовці зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни. Ця зустріч відбудеться вже наступного тижня (17-23 лютого). За словами Трампа, українська сторона також братиме участь.



Зеленський казав, що поїде на зустріч до Саудівської Аравії, яку раніше анонсував президент США Дональд Трамп. Але український лідер наголосив, що не зустрічатиметься там із росіянами.



Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк спростував, що українська сторона братиме участь у зустрічі представників США та росії в Саудівській Аравії, про що писали в медіа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Делегації США та рф щодо врегулювання російсько-української війни зустрінуться 18 лютого в Саудівській Аравії.Про це пише Axios, покликаючись на власні джерела, пише Громадське До складу американської делегації увійдуть держсекретар США, радник Білого дому з питань національної безпекиі посол на Близькому СходіРечник глави рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що разом із лавровим у делегації від рф буде юрій ушаков — помічник глави російського МЗС.12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив телефоном із російським лідером володимиром путіним та українським колегоюПісля цього він зазначив, що планує відвідати росію, а путін — США, але перед цим політики, як очікується, мають зустрітися в Саудівській Аравії.Згодом Трамп заявив, що невдовзі американські та російські посадовці зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни. Ця зустріч відбудеться вже наступного тижня (17-23 лютого). За словами Трампа, українська сторона також братиме участь.Зеленський казав, що поїде на зустріч до Саудівської Аравії, яку раніше анонсував президент США. Але український лідер наголосив, що не зустрічатиметься там із росіянами.Пізніше радник голови Офісу президентаспростував, що українська сторона братиме участь у зустрічі представників США та росії в Саудівській Аравії, про що писали в медіа.

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