Чи вистачає у Луцьку вчителів та вихователів: зарплати педагогів, бронювання та надбавки





Таку відповідь на інформаційний запит Віталій Бондар.



Чи вистачає вчителів та вихователів у Луцьку



Зі слів посадовця, станом на початок лютого 2025 року у школах громади працюють 2180 вчителів та 94 вихователі, у дошкільних закладах — 785 вихователів.



"За наявності вакантної посади, вихователі цього ж закладу можуть працювати з більшим навантаженням за заявою. Вакантні посади вихователів заповнюються також за рахунок студентів педагогічного коледжу та університету, які переводяться на індивідуальну форму навчання", — каже Віталій Бондар.



У школах і садочках Луцької міської територіальної громади працюють 307 вчителів і 135 вихователів пенсійного віку.



Яка заробітна плата у педагогів



Середня нарахована заробітна плата у вихователів садочків становить 10 102 грн, у помічників вихователя, з врахуванням доплати до мінімальної, — 8 800 грн.



Вихователям садочків встановлена надбавка за престижність праці в розмірі 5 % та за вислугу років, яка виплачується щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10%, понад 10 років – 20%, понад 20 років – 30%.



"Через незмінену тарифікаційну сітку ми змушені до мінімальної зарплати доплачувати з міського бюджету, тому не маємо можливості збільшити престижність. Її у загальній сумі не видно", — каже Віталій Бондар.



Незабезпеченість на оплату праці вчителів з державного бюджету з січня по серпень 2025 року становить 20 004 500 грн. Незабезпеченість на комунальні послуги — 62 148 грн.



Мобілізація та бронювання вчителів-чоловіків



Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, каже Віталій Бондар. З його слів, інформація про бронювання — це інформація з обмеженим доступом.



У 2024 році кількість учителів чоловіків у школах Луцької громади збільшилася на 47. Станом на 1 вересня 2024 року 17 педагогічних працівників закладів освіти Луцької міської тергромади служать в Збройних Силах України.

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