Україна не братиме участі в анонсованих США переговорах у Саудівській Аравії, - Зеленський

переговори російської та американської сторін у Саудівський Аравії, Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна не братиме в них участі.



Про це він заявив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, відповідаючи на запитання



При цьому, за словами Президента, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.



"Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон – у час війни говорити з агресором", – заявив Зеленський.



Глава держави також наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії.



"Що стосується нас, то у нас ОАЕ і в Саудівську Аравію – офіційний візит. Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний вцізит" не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного. Готувались відповідні документи тощо. Тому це не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії – ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво", – додав Зеленський.



Як повідомляли раніше, зустріч високопоставлених чиновників США і Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні і підготовки до зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна відбудеться у вівторок в Саудівській Аравії.



16 лютого Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули з офіційним візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коментуючи майбутні, Президентнаголосив, Україна не братиме в них участі.Про це він заявив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами, відповідаючи на запитання Укрінформу При цьому, за словами Президента, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України."Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон – у час війни говорити з агресором", – заявив Зеленський.Глава держави також наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії."Що стосується нас, то у нас ОАЕ і в Саудівську Аравію – офіційний візит. Журналісти і всі розуміють, що статус "офіційний вцізит" не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного. Готувались відповідні документи тощо. Тому це не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії – ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво", – додав Зеленський.Як повідомляли раніше, зустріч високопоставлених чиновників США і Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні і підготовки до зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктаторавідбудеться у вівторок в Саудівській Аравії.16 лютого Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули з офіційним візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів.

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