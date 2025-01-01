У Луцьку вручили державну нагороду родині загиблого Героя Олега Данька

Міський голова Ігор Поліщук вручив державну нагороду родині загиблого старшого сержантаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з членами сім’ї загиблого військовослужбовця Олега Данька, і вручив їм орден “За мужність” ІІІ ступеня, присвоєний захиснику, на жаль, посмертно.Старший сержант Олег Данько удостоєний високої відзнаки відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність, виявлену у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.Рідним захисника міський голова Ігор Поліщук ще раз висловив щирі співчуття і вдячність.“Усвідомлюючи всю небезпеку для свого життя і здоров’я, Олег Данько пішов виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини. Дякую батькам, дружині, дітям за підтримку нашого Героя. Переконаний, що його ім’я назавжди буде вписано в історію нашого міста”, – зазначив міський голова.Орден “За мужність” ІІІ ступеня Данька Олега Геннадійовича очільник громади вручив дітям військовослужбовця –та. “Нехай ця нагорода буде для вашої родини нагадуванням про його велике серце і любов до України”, – сказав Ігор Поліщук.