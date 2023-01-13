У Луцьку 45 класів перевели на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:42
Станом на п'ятницю, 14 лютого, зі 1110 класів у школах Луцької громади на дистанційку перевели 45.
Про це у коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З його слів, у школах міста і громади епідпоріг перевищений незначно: на 9—10%. На онлайн-навчання класи переводять тоді, коли перевищення сягає понад 20%.
«Якщо у всьому закладі освіти буде понад 20% хворих, тоді будемо ухвалювати такі рішення», — зазначає Бондар.
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У дитячих садочках така ж ситуація, як і в школах: 9—10% хворих.
До слова, на Львівщині через перевищення епідпорогу перевели на дистанційне навчання усі школи до кінця лютого.
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Про це у коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З його слів, у школах міста і громади епідпоріг перевищений незначно: на 9—10%. На онлайн-навчання класи переводять тоді, коли перевищення сягає понад 20%.
«Якщо у всьому закладі освіти буде понад 20% хворих, тоді будемо ухвалювати такі рішення», — зазначає Бондар.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи вистачає у Луцьку вчителів та вихователів: зарплати педагогів, бронювання та надбавки
У дитячих садочках така ж ситуація, як і в школах: 9—10% хворих.
До слова, на Львівщині через перевищення епідпорогу перевели на дистанційне навчання усі школи до кінця лютого.
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