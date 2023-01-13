У Луцьку 45 класів перевели на дистанційне навчання

У Луцьку 45 класів перевели на дистанційне навчання
Станом на п'ятницю, 14 лютого, зі 1110 класів у школах Луцької громади на дистанційку перевели 45.

Про це у коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

З його слів, у школах міста і громади епідпоріг перевищений незначно: на 9—10%. На онлайн-навчання класи переводять тоді, коли перевищення сягає понад 20%.

«Якщо у всьому закладі освіти буде понад 20% хворих, тоді будемо ухвалювати такі рішення», — зазначає Бондар.

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У дитячих садочках така ж ситуація, як і в школах: 9—10% хворих.

До слова, на Львівщині через перевищення епідпорогу перевели на дистанційне навчання усі школи до кінця лютого.

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Теги: Волинь, школи, навчання
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