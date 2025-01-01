Лучани провели в останню дорогу двох Героїв Романа Конделя та Віталія Никитишина

Лучани провели в останню дорогу двох Героїв Романа Конделя та Віталія Никитишина
Лучани провели в останню дорогу двох захисників України – Романа Конделя та Віталія Никитишина.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Жителі міста попрощалися з двома земляками, які загинули на Донеччині, захищаючи Україну від російського агресора.

У понеділок, 17 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відспівали військовослужбовців Романа Конделя та Віталія Никитишина.

Лучанин Кондель Роман Олегович (09.08.1991 року народження) загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.

Лучанин Никитишин Віталій Ярославович (09.02.1986 року народження) загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.

До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із родинами, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Після закінчення богослужіння труни з тілами захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Віталія Никитишина поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Романа Конделя – на кладовищі села Несвіч.
Лучани провели в останню дорогу двох Героїв Романа Конделя та Віталія Никитишина

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Лучани провели в останню дорогу двох Героїв Романа Конделя та Віталія Никитишина
Лучани провели в останню дорогу двох Героїв Романа Конделя та Віталія Никитишина
Лучани провели в останню дорогу двох Героїв Романа Конделя та Віталія Никитишина
Лучани провели в останню дорогу двох Героїв Романа Конделя та Віталія Никитишина

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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