Лучани провели в останню дорогу двох Героїв Романа Конделя та Віталія Никитишина

Лучани провели в останню дорогу двох захисників України –таПро це повідомили у Луцькій міській раді.Жителі міста попрощалися з двома земляками, які загинули на Донеччині, захищаючи Україну від російського агресора.У понеділок, 17 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відспівали військовослужбовців Романа Конделя та Віталія Никитишина.Лучанин Кондель Роман Олегович (09.08.1991 року народження) загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.Лучанин Никитишин Віталій Ярославович (09.02.1986 року народження) загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.До спільної молитви за упокій душ спочилих воїнів разом із родинами, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.Після закінчення богослужіння труни з тілами захисників пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Віталія Никитишина поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа, а Романа Конделя – на кладовищі села Несвіч.