Театральна весна: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі у березні

Театральна весна: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі у березні
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту, що відбудуться у березні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Театральна весна – уже невдовзі! Березень – час нових вражень. Ми налаштовані дивувати, захоплювати та надихати! Приходьте, щоб разом пережити історії, які пробуджують найяскравіші почуття», – йдеться у повідомленні.

Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Театральна весна: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі у березні

Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00.
Театральна весна: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі у березні

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Теги: театр, вистави, Луцьк
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