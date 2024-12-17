Театральна весна: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі у березні





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«Театральна весна – уже невдовзі! Березень – час нових вражень. Ми налаштовані дивувати, захоплювати та надихати! Приходьте, щоб разом пережити історії, які пробуджують найяскравіші почуття», – йдеться у повідомленні.



Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.



На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.



Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концерту, що відбудуться у березні.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Театральна весна – уже невдовзі! Березень – час нових вражень. Ми налаштовані дивувати, захоплювати та надихати! Приходьте, щоб разом пережити історії, які пробуджують найяскравіші почуття», – йдеться у повідомленні.Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00.

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