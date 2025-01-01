«Після Донецького аеропорту хотілося просто глянути на небо»: на війні загинув «кіборг» з Волині Андрій Серганчук

Андрій Серганчук з селища Рокині.



Про це Юлія Согор.



"Всі слова зайві. Дякую за Чин. Царство Небесне і Вічна Слава на всі покоління українців", - йдеться в дописі.



Так про бої за Донецький аеропорт Сергій розповідав Інтернет-виданню ВолиньPost:



"... Взагалі у нас не було де ховатися, не було чим укріплюватися, навколо тільки уламки і сміття, шматки стін, які «розносили» танки. То ми те сміття збирали і з нього робили укріплення.



Але для мене найстрашнішим в аеропорту був холод. Аби зігрітися, ми палили ящики від боєприпасів, сміття та й взагалі усе, що горіло. У мене досі не минув нежить, за ту ротацію він став хронічним. Ми тоді при - 28 градусів спали на бетоні. Сидиш так зранку на пості і відчуваєш, що у тебе починають рухатися кістки. Справді, рухаються - їх крутить у різні боки. Тоді вже так зриває дах, що ні кадировці, ні російський спецназ не страшний. Це просто нелюдські умови.



... Під обстрілами вантажили хлопців і поверталася теж під обстрілами. Коли я їхав звідти, то був просто щасливий. Мені хотілося вилізти з тієї МТЛБ і просто глянути на небо. Я дуже-дуже хотів просто побачити небо, не знаю чому. Мене відвезли тоді чи то у Водяне, чи то в Опитне, і я впав на землю. Поки не було команди їхати далі, я лежав на землі і просто-таки втупився в те небо. Коли колона рушала, я вскочив буквально в останню машину.



... Ще на полігоні я пообіцяв мамі одного хлопця, що він живим додому вернеться. Вона тоді провідувати його приїхала і так плакала… Я її відвів у бік і попросив не хвилюватися, бо я за ним пригляну. За цього бійця я переживав найбільше. Але нічого, він повернувся без подряпинки.



Так пощастило не всім. Із 50 наших бійців, які тоді заїжджали, неушкодженими вийшли тільки 7. Хтось у полоні, хтось безвісти зниклий, хтось двохсотий, інші - поранені".



ДОВІДКОВО: Андрій Серганчук пройшов Майдан, АТО та з початку повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі 100-ої бригади. Мав позивний – «Фестиваль».



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