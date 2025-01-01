Україна вже отримала майже 70 винищувачів F-16: їх передали Данія, Нідерланди та Греція





Про це пише Le Monde, передає



Зазначається, що вони є четвертою групою українських військовослужбовців, які пройдуть підготовку в Королівських ВПС в рамках програми Interstorm – міжнародної програми, започаткованої на початку 2023 року британцями й голландцями та організованої на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року, з метою навчити українців керувати американськими винищувачами F-16.



Участь також беруть бельгійці, данці, румуни, американці, французи та португальці. Оскільки британці не мають власних F-16, вони взяли на себе відповідальність за перший етап навчання: вивчення українських пілотів основ навігації й пілотування бойових літаків, а також вивчення англійської мови.



Le Monde та чотири інші європейські ЗМІ поспілкувалися з цими студентами-пілотами, не називаючи їхні імена з міркувань безпеки.



"Ці молоді люди були відібрані українською армією після чотирьох років навчання у військово-повітряній академії й вже встигли трохи політати на літаках радянського типу (L-39 чеського виробництва). Протягом шести місяців у Великій Британії вони проходять додаткову теоретичну підготовку для ознайомлення зі стандартами пілотування та управління повітряним рухом, характерними для НАТО. Їх підготовка також включає інтенсивні курси англійської мови та шістдесят годин польотів на літаку Grob Tutor", - пише видання.



Їхнє навчання триває загалом вісімнадцять місяців - майже на рік менше, ніж традиційна підготовка пілотів F-16, яка зазвичай триває від двох з половиною до трьох років.



"Очевидно, ідея полягає в тому, щоб підготувати молодих пілотів до бою якомога швидше, оскільки Україна отримала майже 70 літаків F-16 (наданих Данією, Нідерландами та Грецією)", - зазначають журналісти.



Українські студенти-пілоти кажуть, що готові захищати свою країну: "Коли бачиш відео того, що росіяни роблять з нашими людьми, це зводить з розуму. Ми повинні захистити нашу націю, нашу землю і нашу культуру".



"F-16 дозволять нам ефективніше полювати на ворожі літаки, вони мають кращий радар і зупинятимуть ракети дальнього радіусу дії. Наша велика проблема - це ракети й безпілотники, які атакують наші електростанції та інфраструктуру. F-16 забезпечать кращий захист наших кордонів, але цього буде недостатньо для перемоги у війні", - наголосив один із українців, на ім'я Іван.



Нагадаємо, на початку лютого Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж шести місяців близько десяти військовослужбовців з України проходитимуть підготовку у Королівських Військово-повітряних силах Великої Британії, де їх навчать основам навігації та пілотування на винищувачах F-16, а також основам англійської мови в рамках програми Interstorm. Україна вже отримала від партнерів майже 70 таких літаків.Про це пише Le Monde, передає Цензор.НЕТ Зазначається, що вони є четвертою групою українських військовослужбовців, які пройдуть підготовку в Королівських ВПС в рамках програми Interstorm – міжнародної програми, започаткованої на початку 2023 року британцями й голландцями та організованої на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року, з метою навчити українців керувати американськими винищувачами F-16.Участь також беруть бельгійці, данці, румуни, американці, французи та португальці. Оскільки британці не мають власних F-16, вони взяли на себе відповідальність за перший етап навчання: вивчення українських пілотів основ навігації й пілотування бойових літаків, а також вивчення англійської мови.Le Monde та чотири інші європейські ЗМІ поспілкувалися з цими студентами-пілотами, не називаючи їхні імена з міркувань безпеки."Ці молоді люди були відібрані українською армією після чотирьох років навчання у військово-повітряній академії й вже встигли трохи політати на літаках радянського типу (L-39 чеського виробництва). Протягом шести місяців у Великій Британії вони проходять додаткову теоретичну підготовку для ознайомлення зі стандартами пілотування та управління повітряним рухом, характерними для НАТО. Їх підготовка також включає інтенсивні курси англійської мови та шістдесят годин польотів на літаку Grob Tutor", - пише видання.Їхнє навчання триває загалом вісімнадцять місяців - майже на рік менше, ніж традиційна підготовка пілотів F-16, яка зазвичай триває від двох з половиною до трьох років."Очевидно, ідея полягає в тому, щоб підготувати молодих пілотів до бою якомога швидше, оскільки Україна отримала майже 70 літаків F-16 (наданих Данією, Нідерландами та Грецією)", - зазначають журналісти.Українські студенти-пілоти кажуть, що готові захищати свою країну: "Коли бачиш відео того, що росіяни роблять з нашими людьми, це зводить з розуму. Ми повинні захистити нашу націю, нашу землю і нашу культуру"."F-16 дозволять нам ефективніше полювати на ворожі літаки, вони мають кращий радар і зупинятимуть ракети дальнього радіусу дії. Наша велика проблема - це ракети й безпілотники, які атакують наші електростанції та інфраструктуру. F-16 забезпечать кращий захист наших кордонів, але цього буде недостатньо для перемоги у війні", - наголосив один із українців, на ім'я Іван.Нагадаємо, на початку лютого Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів.

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