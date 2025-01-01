Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 18 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 0-2° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 18 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 0-2° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу.
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