Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 лютого

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 0-2° морозу.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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