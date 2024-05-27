У Запорізькій області помер воїн з Волині Роман Романюк
Сьогодні, 21:16
Сумна звістка знову сколихнула Волинь та Поромівську громаду… Помер військовослужбовець-краянин Роман Романюк.
Про це повідомили на сторінці Поромівської громади.
"Поромівська громада отримала трагічну новину – помер наш земляк, військовослужбовець старший солдат Роман Романюк житель села Морозовичі. Він помер 14 лютого у Запорізькій області, обставини смерті з'ясовуються. Його відданість військовій службі та Батьківщині назавжди залишиться в пам’яті громади", - йдеться у повідомленні.
Про дату та час прощання повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі спвчуття рідним і близьким покійного воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Поромівської громади.
"Поромівська громада отримала трагічну новину – помер наш земляк, військовослужбовець старший солдат Роман Романюк житель села Морозовичі. Він помер 14 лютого у Запорізькій області, обставини смерті з'ясовуються. Його відданість військовій службі та Батьківщині назавжди залишиться в пам’яті громади", - йдеться у повідомленні.
Про дату та час прощання повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі спвчуття рідним і близьким покійного воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В мережі поширюють фейк про викид радіації на ЧАЕС
Сьогодні, 21:57
У Запорізькій області помер воїн з Волині Роман Романюк
Сьогодні, 21:16
Кличко прокоментував висловлювання Зеленського про нього
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Сьогодні, 20:00