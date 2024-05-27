У Запорізькій області помер воїн з Волині Роман Романюк

У Запорізькій області помер воїн з Волині Роман Романюк
Сумна звістка знову сколихнула Волинь та Поромівську громаду… Помер військовослужбовець-краянин Роман Романюк.

Про це повідомили на сторінці Поромівської громади.

"Поромівська громада отримала трагічну новину – помер наш земляк, військовослужбовець старший солдат Роман Романюк житель села Морозовичі. Він помер 14 лютого у Запорізькій області, обставини смерті з'ясовуються. Його відданість військовій службі та Батьківщині назавжди залишиться в пам’яті громади", - йдеться у повідомленні.

Про дату та час прощання повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі спвчуття рідним і близьким покійного воїна.

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Теги: смерть, Запорізька область, Роман Романюк, Волинь, Поромівська громада, Морозовичі
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