У Запорізькій області помер воїн з Волині Роман Романюк

Роман Романюк.



Про це повідомили на сторінці Поромівської громади.



"Поромівська громада отримала трагічну новину – помер наш земляк, військовослужбовець старший солдат Роман Романюк житель села Морозовичі. Він помер 14 лютого у Запорізькій області, обставини смерті з'ясовуються. Його відданість військовій службі та Батьківщині назавжди залишиться в пам’яті громади", - йдеться у повідомленні.



Про дату та час прощання повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі спвчуття рідним і близьким покійного воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка знову сколихнула Волинь та Поромівську громаду… Помер військовослужбовець-краянинПро це повідомили на сторінці Поромівської громади."Поромівська громада отримала трагічну новину – помер наш земляк, військовослужбовець старший солдатжитель села Морозовичі. Він помер 14 лютого у Запорізькій області, обставини смерті з'ясовуються. Його відданість військовій службі та Батьківщині назавжди залишиться в пам’яті громади", - йдеться у повідомленні.Про дату та час прощання повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі спвчуття рідним і близьким покійного воїна.

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