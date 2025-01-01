Кличко прокоментував висловлювання Зеленського про нього

Україні зараз потрібна єдність усіх патріотичних сил, щоб зберегти незалежність і не втратити підтримку закордонних партнерів.Про це заявив мер Києва, відповідаючи на питання про слова Зеленського стосовно нього.«Я завжди казав: треба забути про політичні прапори. Зараз потрібна єдність в Україні. Єдність усіх патріотів. Маємо зберегти нашу незалежність і територіальну цілісність. Від єдності в Україні залежить і єдність навколо України», - наголосив Віталій Кличко.Як повідомлялося, президент Українина Мюнхенській безпековій конференції, відповідаючи на запитання журналістки CNN про критику з боку Кличка, відповів, що знає Кличка як великого спортсмена, але не спікера.Народний депутатзазначив, що цей жарт президента завдав шкоди іміджу України. Він перекреслив усе, що президент напередодні казав міжнародним партнерам про єдність.